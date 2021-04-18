Популярный автоблогер попал в ДТП на электромобиле Xpeng P7

Характер случившегося идет вразрез с печальным трендом последнего времени: блогер в аварии не виноват.

Материалы по теме Блогер разобрал новый Renault Duster и показал, что внутри

Ведущий youtube-канала «Клубный Сервис» Илья Свиридов попал в ДТП на МКАДе. Свиридов известен тем, что приобретает автомобили и полностью разбирает их, показывая сильные и слабые места конструкции и сборки; одним из последних таких «подопытных» стал новый Renault Duster. Отметим, что характер случившегося ДТП идет в разрез с печальным трендом последнего времени: сам блогер в аварии совершенно не виноват.

Электромобиль Xpeng P7, на котором ехал Свиридов, получил боковой удар от такси, водитель которого не справился с управлением. Как пишут «Китайские автомобили», Volkswagen Polo был обут в шипованную резину, и его занесло при резком торможении на асфальте. В салоне китайского электрокара, помимо самого блогера, находился его сын, сидевший на переднем сиденье — как раз в правый бок автомобиля мог прийтись основной удар.

Если бы не динамика электрокара, я бы не успел проскочить. Тот случай, когда XPeng P7 спас меня, моего сына и самого Расула (водителя VW Polo. — Прим. ред.), пилотировавшего такси...», — заметил блогер в своем Instagram.

В видеоролике, приведенном в посте, видно, что Свиридов, заметив опасность в последний момент, успевает принять влево и ускориться. В результате Xpeng получил лишь царапины на бампере и заднем правом колесе.

Ремонт будет проведен по полису ОСАГО, хотя машина имеет и полную страховку каско, ведь представляющий его автосалон выставил автомобиль на тест-драйв.

Видео: Youtube/World Of Motors