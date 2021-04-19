ГИБДД вернет себе право организации движения

Сложившаяся практика организации дорожного движения приводит к нарушениям и делает дороги опаснее. С этим решено покончить.

Материалы по теме Водителей притормозят динамические дорожные знаки

Новый законопроект, одобренный правительственной комиссией, возвращает контроль за организацией дорожного движения Министерству внутренних дел и, в частности, ГИБДД. После принятия документа Госдумой все изменения движения на дорогах (знаки, разметка, светофоры, камеры и т.д.) нужно будет согласовывать с ГИБДД, пишет «Коммерсантъ». Фактически, действия местных властей, преследующих при организации дорожного движения не всегда понятные цели, делают дороги опаснее, провоцирует дорожные заторы и тем самым вызывают возмущение автомобилистов.

Чтобы вернуть ГИБДД право компетентно организовывать дорожное движение и, тем самым, навести порядок на дорогах, Минтранс в 2020 году разработало пакет поправок в закон «Об организации дорожного движения». Документ уже прошел стадии обсуждения с ведомствами и рассмотрения правительственной комиссией.

Островок безопасности в Москве, который опасно сужает проезжую часть под надземным пешеходным переходом

Разметка, знаки, камеры и светофоры вскоре будут в обязательном порядке согласовываться с ГИБДД, как это было до 2013 года. Первый заместитель министра МВД Александр Горовой отмечал, что при организации движения местными властями без консультации со специалистами ГИБДД создаются «риски причинения вреда жизни и здоровью граждан». Его полностью поддержали в Минтрансе.

Власти Москвы выступают за то, что отбойники на Садовом кольце не нужны.

Фото: Depositphotos, YouTube