Власти Москвы: отбойники на Садовом кольце не нужны

По мнению заместителя мэра столицы Максима Ликсутова, отбойники все равно не могут защитить людей от пьяных водителей.

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У московского ЦОДД нет планов по установке на Садовом кольце отбойников или других ограждений, препятствующих выезду машин на полосы встречного движения, как это произошло 8 июня 2020 года с актером Михаилом Ефремовым, который теперь пытается стать невиновным, и привело к гибели Сергея Захарова.

«На Садовом кольце точно их (отбойников) не будет. Но там, где это необходимо, где есть скоростные магистрали, где скорости высокие, это закладывается в рамках проектной документации. И это обязательно будет. И мы обязательно будем делать такие разделительные бордюры и ограждения — только там, где это возможно», — рассказал изданию Forbes Максим Ликсутов.

Заместитель мэра Москвы объяснил позицию властей тем, что ограждения и отбойники не защитят людей в машинах, а также пешеходов, от пьяных водителей.

Нужно отметить, что ранее ЦОДД поддержал идею установки отбойников на Садовом кольце. Об этом заявлял заместитель главы ЦОДД Александр Евсин. Передумать ЦОДД, скорее всего, заставила позиция Федеральной службой охраны (ФСО), которая категорически против отбойников и прочих сооружений, разделяющих потоки на «специальных дорогах» или «спецтрассах». Поэтому, например, отбойников нет на Кутузовском проспекте. Нет их и никогда не было и на Садовом кольце.

Также Максим Ликсутов раскритиковал отношение автомобилистов к превышению скорости.

Фото: Twitter