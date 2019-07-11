Заместитель мэра привел статистику по авариям, произошедшим из-за превышения скоростного лимита.

Максим Ликсутов, являющийся заместителем мэра Москвы по вопросам транспорта, охарактеризовал отношение автомобилистов к превышению скорости как большую проблему.

Больше половины выписанных с января по май этого года штрафов — за нарушение скоростного режима, 56%. Это самое частое злоупотребление водителей, которое почему-то не воспринимается как опасное и считается нормальным. В результате из-за превышения скорости в столице в этом году погибли 19 человек.

«С начала года на дорогах Москвы из-за превышения скорости произошло 173 ДТП, в которых погибли 19 человек, 218 получили ранения», — приводит РИА «Новости» слова Ликсутова.

Заммэра отметил, что водители считают нормальным превышать скоростной лимит на нештрафуемые 19 км/ч, словно отсутствие штрафа делает это нарушение приемлемым и законным.

«Это большая проблема, которая существует в том числе из-за отношения людей к этому вопросу. Сейчас в России формально действуют ограничения скорости, но по факту многие используют нештрафуемые „плюс 20 километров в час“», — указывает чиновник.

Превышение скорости на эти самые 19–20 км/ч в разы снижает шансы водителя и пассажиров выжить в вероятной аварии. Подобные исследования проводились многими организациями, и результаты их шокируют. Например, при движении со скоростью 50 км/ч в случае ДТП находящиеся в машине пристегнутые ремнями безопасности люди имеют от 60% до 70% шансов выжить. На скорости же 70 км/ч эти шансы снижаются до 8%. Поэтому Максим Ликсутов попросил водителей быть ответственнее на дорогах общего пользования.

«Москва — не место для гонок, и водители несут ответственность не только за себя, но и за других. Мы напоминаем о необходимости неукоснительно соблюдать правила, особенно это касается скоростного режима. Берегите себя и окружающих», — призвал заместитель мэра.

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