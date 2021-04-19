Четыре Хаммера устроили «танец крабов» на дороге

В Юте были замечены четыре прототипа Hummer, которые развлекались на дороге общего пользования тем, что ездили по диагонали, поворачивая сразу все колеса.
Да, прототипы полностью рабочие и они действительно могут передвигаться по диагонали. До сих пор «походку краба» CrabWalk мы видели только в официальных видео, которые были не сняты, а нарисованы. Есть также ролик, где прототип едет по диагонали на заснеженном полигоне GM.
Зачем автомобилю может понадобиться четырехколесное рулевое? В GM говорят, что Hummer EV это пригодится на бездорожье. Но, скорее всего, владельцы машины будут чаще баловаться «походкой краба» во время медленного движения в пробках, развлекая себя и окружающих.
Будет ли это просто фишка или действительно удобная функция — покажет эксплуатация машин первыми владельцами. Напомним, что первые серийные Hummer EV должны появиться осенью 2021 года, а версия Edition 1 стоимостью 112 595 долларов (8,5 млн рублей) будет в обязательном порядке оснащаться функцией CrabWalk.
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Фото, видео: YouTube