В вашем регионе, наконец, отремонтируют дороги: выделено 93 млрд

Деньги возьмут из резервного фонда, глава правительства Михаил Мишустин уже подписал распоряжение.

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На ускоренное проектирование, реконструкцию и строительство дорог из резервного фонда будет направлено 93,1 млрд рублей. Об этом Михаил Мишустин рассказал на оперативном совещании с вице-премьерами.

Из них 45,5 млрд рублей направят на выполнение федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети». На эти деньги реконструируют трассы Р-22 «Каспий», А-114 Вологда — Новая Ладога, М-25 Новороссийск — Керчь, М-5 «Урал», М-7 «Волга» и ряд других. Благодаря дополнительному финансированию будут перестроены отдельные участки магистралей, а также созданы новые объекты придорожной инфраструктуры.

Еще 40 млрд руб. израсходуют на строительство скоростной 700-километровой автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань, которая станет основой международного транспортного коридора Европа — Западный Китай. Работы планируют завершить в 2024 году.

Оставшиеся 7,6 млрд рублей направят на отдельные проекты в регионах: в частности, строительство Западного моста в Твери, автодороги в обход Майкопа, выезд из Уфы на трассу М-5 «Урал». Это улучшит ситуацию с дорогами и сделает жизнь людей более комфортной.

Официальный документ с распределением средств вскоре опубликуют.