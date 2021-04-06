Подсудимый оказался человеком слова: сказал, что, получив 1 млн рублей, не будет контролировать качество дорожных работ — и не контролировал.

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Теперь уже бывший начальник отдела благоустройства в администрации Волгодонска предстанет перед судом. Как выяснили в Следственном комитете Ростовской области, он требовал с подрядчика дорожных работ один миллион рублей в обмен на обещание не придираться к качеству проводимых работ.

Произошло это в 2017 году, но только теперь дело дошло до суда. Будучи ответственным за строительство работ, чиновник должен был следить, чтобы они проводились качественно. Речь шла о четырех автодорогах в Волгодонске (Ростовская область). Но выполнять свои обязанности он не хотел. Более того, решил монетизировать отказ от них и предложил подрядчику дать ему взятку в размере одного миллиона рублей за то, что не будет придираться к качеству ремонта.

Подрядчик согласился и передал часть народных денег слуге народа, но на чиновника тут же надели наручники и заключили под стражу, возбудив уголовное дело, которое длилось более трех лет. За это время следователи собрали достаточно доказательств вины бывшего начальника отдела благоустройства и теперь направили уголовное дело в суд.

Возможно, подобные сделки становятся одной из причин того, что мы ездим по некачественным дорогам, независимо от региона, а латать их за наш счет приходится каждый год.

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Фото: Александр Колбасов/ИТАР-ТАСС