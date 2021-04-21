Назван лучший автомобиль 2021 года — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Назван лучший автомобиль 2021 года

Жюри World Car of the Year 2021 определилось с выбором в одной основной и четырех дополнительных номинациях.

Материалы по теме
Назван лучший автомобиль Европы 2021

Лучшим в мире автомобилем в этом году стал полностью электрический Volkswagen ID.4, набравший 798 очков, что неудивительно, учитывая вектор развития транспорта. Его основным соперником был другой электромобиль — Honda e, заработавший 742 очка.

Но японский электрокар не оказался в проигравших и был удостоен звания «Лучший городской автомобиль 2021».

Победитель премии World Car of the Year 2021 электромобиль Volkswagen ID.4
Победитель премии World Car of the Year 2021 электромобиль Volkswagen ID.4

Также был выбран лучший автомобиль среди мощных, и им стал Porsche 911 Turbo. Звания же лучшего среди роскошных удостоился новый Mercedes-Benz S-класса. Премию за дизайн и звание красавчика получил внедорожник Land Rover Defender.

  • Узнать, какие еще машины претендовали на звание лучшего автомобиля 2021 года, вы можете здесь.

Фото: Volkswagen

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
428
Оцените материал
0:—1
Читать комментарии
Загрузка...