Назван лучший автомобиль 2021 года

Жюри World Car of the Year 2021 определилось с выбором в одной основной и четырех дополнительных номинациях.

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Лучшим в мире автомобилем в этом году стал полностью электрический Volkswagen ID.4, набравший 798 очков, что неудивительно, учитывая вектор развития транспорта. Его основным соперником был другой электромобиль — Honda e, заработавший 742 очка.

Но японский электрокар не оказался в проигравших и был удостоен звания «Лучший городской автомобиль 2021».

Победитель премии World Car of the Year 2021 электромобиль Volkswagen ID.4

Также был выбран лучший автомобиль среди мощных, и им стал Porsche 911 Turbo. Звания же лучшего среди роскошных удостоился новый Mercedes-Benz S-класса. Премию за дизайн и звание красавчика получил внедорожник Land Rover Defender.

Узнать, какие еще машины претендовали на звание лучшего автомобиля 2021 года, вы можете здесь.

Фото: Volkswagen