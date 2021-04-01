Названы финалисты премии «Всемирный автомобиль 2021 года» — журнал За рулем

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Названы финалисты премии «Всемирный автомобиль 2021 года»

Победители будут объявлены 20 апреля, и, несмотря на сократившийся выбор, интрига сохраняется.

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Шанс стать «Всемирным автомобилем года» (World Car of the Year) в этом году имеют три модели, две из которых — электромобили. Это городской хэтчбек Toyota Yaris, который уже стал «Европейским автомобилем года», а также электрические Honda e и Volkswagen ID.4.

В номинации «Лучший премиальный автомобиль» в финал вышли новые Land Rover Defender и Mercedes-Benz S-Class, с которыми соревнуется родственный Volvo электромобиль Polestar 2.

Лучшим городским автомобилем может стать кто-то из троицы Honda e, Honda Jazz и Toyota Yaris.

Спортивная версия Яриса — GR — просочилась и в тройку финалистов, претендующих на звание «Спорткар года». С ней соревнуются Audi RS Q8 и Porsche 911 Turbo. Что касается Хонды е, то и она рассматривается в трех номинациях, претендуя также на звание «Дизайн года», в тройку финалистов здесь вошли также Land Rover Defender, который в итоге претендует на два звания, и Mazda MX-30.

Фото: World Car of the Year

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