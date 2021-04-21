Окончание строительства планируется в 2024 году, заявил президент в ходе послания Федеральному собранию.

Вчера Мишустин рассказал о дополнительных средствах на ремонт и реконструкцию дорог, а сегодня президент подтвердил, что на опорные магистрали государство выделит деньги из Фонда национального благосостояния. В заявлении главы правительства ранее прозвучало, что на строительство скоростной 700-километровой автотрассы Москва — Нижний Новгород — Казань дополнительно перечислят 40 млрд рублей. Эта дорога станет основой международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Путин заявил, что уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва — Нижний Новгород — Казань нужно форсировать и, более того, продлить ее до Екатеринбурга, завершив этот проект за три года.

«Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва — Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение автотранспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала», — уточнил президент.

Но недостаточно просто связать конечные точки между собой. Что толку, если в жизни людей в небольшом населенном пункте от этого ничего не изменится, только мимо будут пролетать скоростные поезда и автомобили? Нужно развивать сопутствующие этой инфраструктуре территории, чтобы от нее шла современная региональная сеть.

Тогда инфраструктурные кредиты, и ресурсы Фонда национального благосостояния будут работать на все регионы России.

Реакция на слова Путина не замедлила последовать: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин не сомневается, что поручение президента Владимира Путина по строительству автотрассы Москва — Казань — Екатеринбург к 2024 году будет выполнено. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24».

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Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС