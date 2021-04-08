По оценочным данным, около 70% мировой сети платных дорог расположено в КНР. С 1990 по 2018 гг. их протяженность увеличилась с 522 км до 132 638 км. Также в Китае действуют самые длинные платные дороги, такие как скоростная дорога Пекин — Гонконг — Макао (2300 км) или шоссе Пекин — Урумчи (2500 км). Стандартная ставка за проезд составляет 0,5–2 юаня за км (от 6 до 23 руб.). Операторами китайских платных дорог напрямую или через аффилированные структуры являются центральные или региональные власти.

Какой бюджет?

Окончательная стоимость дороги, которую поначалу обозначали в 464 миллиарда, выросла до 730 млрд рублей, из них половина — средства федерального бюджета. Фундамент финансирования — госбюджет. Недостающую часть вносят частные инвесторы. Они затем компенсируют свои вложения, собирая плату за проезд.



Интересно, что строительство и обслуживание дорог за счет бюджета — сравнительно новая концепция в мировой истории. Со времен Римской империи и вплоть до XX века участники движения по всему миру платили разнообразные дорожные сборы.



Бесплатное пользование дорогами получило распространение только тогда, когда государства создали достаточную налоговую базу для финансирования общественных благ, в том числе транспортной инфраструктуры. Но даже сейчас во многих странах расходы на дороги покрываются целевым образом, в частности, через налоги на топливо .



Кто строит?

Дорогу поделили на семь участков и объявили конкурс среди потенциальных подрядчиков. Их нашлось всего шесть (компания «Автобан» претендовала на два участка), и конкурс признали несостоявшимся ввиду отсутствия конкуренции.

Счетная палата уже нашла признаки «коррупционных нарушений» при выкупе земель и иные отклонения от постулатов Земельного кодекса. Нарушителям отправили предупреждения.





Когда поедем?

Первоначальный срок открытия дороги — 2027 год — премьер Михаил Мишустин неожиданно заменил 2024-м с формулировкой «необходимо ввести в эксплуатацию».

Работы уже начались — в первую очередь на самых важных участках около Москвы и в Татарстане.

С какой скоростью?

Трасса М‑12 — первой технической категории, ей положено не менее двух полос в каждом направлении и освещение по всем 794 км. Длину магистрали, возможно, скорректируют: не всем жителям хочется иметь перед окнами дома оживленное шоссе Шанхай — Гамбург.

Скоростной режим дороги — 130 км/ч. На некоторых отрезках, возможно, разрешат 150 км/ч . Возведут 350 искусственных сооружений, в том числе мост через Волгу длиной 3,32 км (ширина реки в этом месте около 2,5 км).

Как назовут М‑12?

ГК «Автодор» провела в соцсетях конкурс на лучшее название для новой дороги, получив свыше двухсот вариантов. Официального решения пока нет, но почти наверняка магистраль назовут «Евразия», тем более что в будущем ее планируют довести до Екатеринбурга .

Стоимость проезда?

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В конце прошлого года глава «Автодора», отвечающего за постройку магистрали, заявил, что километр для рядовых автомобилистов на легковых машинах обойдется примерно в 2,5 рубля. А вся дистанция — в 1600 рублей, если никуда не съезжать. Цены для дальнобоя не озвучены — по опыту других платных дорог, они будут в разы выше.

В Европе платными могут быть как целые дороги, так и отдельные участки вроде мостов или туннелей. Например, за проезд по соединяющему Данию с Швецией Эресуннскому мосту длиной 8 км с пассажирского автомобиля взимается €40 (3600 руб.). Чтобы пересечь шестикилометровый туннель Большой Сен-Бернар между Италией и Швейцарией, владельцу легковушки нужно заплатить €27,8 (2500 руб.) в один конец и €44,6 (4000 руб.) за проезд «туда-обратно». Дороже всего платные дороги обходятся жителям Швейцарии — $26,5 помимо обязательного ежегодного сбора за проезд (т. н. «виньетки»). Правда, в стране всего два участка с отдельной системой оплаты — это туннели под Альпами. А самой дорогой платной дорогой в мире считается американская автострада Pennsylvania Turnpike. За проезд по шоссе длиной 580 км придется выложить $113 (8600 руб.).







Кому повезет?

Больше всего, по всей видимости, жителям Мурома: красивый древний город имеет все шансы стать еще более притягательным туристическим центром. Сейчас из Москвы до него часов пять езды (при благоприятном раскладе), а будет два с половиной — формат поездки выходного дня.





Обеспеченным москвичам станет удобнее ездить на дачу.

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Путь от Москвы до Казани (и от Казани до Москвы) займет 6,5 часов вместо нынешних минимум 12.





Жителям Нижнего Новгорода (а это свыше 1,2 млн человек) обещают уменьшение транзитного трафика. Магистраль М‑12 пройдет примерно в 100 км к югу от Нижнего, так что и в направлении Москвы, и в направлении Казани нижегородцам, похоже, удобнее будет выезжать по старой М‑7.