Платные дороги: мы выяснили, куда уходят наши деньги

«За рулем» задал несколько неудобных вопросов оператору платных дорог (ОССП). Интересны ответы или вы заранее уверены, что не поверите им?

— Почему за проезд по дорогам ГК «Автодор» мы платим ОССП («Объединенные системы сбора платы») и куда идут деньги?

— Владельцем многих участков федеральных автомобильных дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 Москва — Санкт-Петербург в соответствии с Федеральным законом «О государственной компании „Российские автомобильные дороги“» и постановлениями Правительства РФ является государственная компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор»), которой данные дороги переданы в доверительное управление Правительством РФ.

ГК «Автодор», в свою очередь, заключила операторское соглашение с ООО «ОССП» на обслуживание дорог, обеспечение безопасности, сбор платы за проезд по платным участкам дорог М-3 «Украина» (со 124-го по 194-й км), М-4 «Дон» (с 225-го по 633-й км) и М-11 Москва — Санкт-Петербург (с 15-го по 149-й км и с 208-го по 543-й км).

Поскольку, согласно операторским соглашениям, ОССП осуществляет сбор платы за проезд (говоря юридическим языком, ООО «ОССП» является агентом государственной компании «Автодор» по сбору платы за проезд), то и кассовые чеки выдает именно ООО «ОССП». Все собранные денежные средства за проезд по платным участкам, владельцем которых является «Автодор», ООО «ОССП» перечисляет «Автодору».

— Многие уверены, что деньги за проезд уходят в офшоры.

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— Все собранные ОССП средства за проезд по платным участкам, владельцем которых является государственная компания «Автодор», ООО «ОССП» перечисляет «Автодору» напрямую. Средства за проезд по участку, владельцем которого является «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК), ОССП перечисляет напрямую СЗКК и т.д. Сбор платы за проезд — всего лишь одна из услуг.

ООО «ОССП» является юридическим лицом, зарегистрированным по законодательству РФ, создает рабочие места на территории России и в полном объеме платит налоги в бюджет Российской Федерации.

— За что тогда отвечает «Автодор»?

— В сфере платных дорог нужно разделять два понятия: владелец/концессионер (то есть тот, за чьи средства дорога была построена и теперь находится в его временном владении) и оператор. Обычный водитель на дороге всегда сталкивается именно с оператором, а не с владельцем/концессионером. Оператор (ОССП) занимается обслуживаем дороги, а владелец/концессионер («Автодор») устанавливает тарифы на участке, принимает решения о строительстве на нем новых объектов и т.д.

Проще говоря, «Автодор» контролирует переданные ей в доверительное управление участки дорог, находящиеся в федеральной собственности РФ, а также, по распоряжению правительства, занимается строительством новых дорог.

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— Этот вопрос не к оператору, поскольку тарифы за проезд устанавливает владелец/концессионер платного участка дороги. На трассе М-4 «Дон», М-3 «Украина» и участке 58 —149 км и 208 — 543 км дороги М-11 Москва — Санкт- Петербург — это «Автодор». На участке 15–58 км трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург — «Северо-Западная концессионная компания».

— Если факт оплаты — это своего рода соглашение, то что мне за нее гарантировано?

— Давайте уточним: заключение соглашения подтверждается не фактом оплаты, а фактом въезда транспортного средства водителя на платную дорогу. До ее начала всегда установлены дорожные указатели с информацией о платных участках и их тарифах, а также маршруте альтернативного объезда. Это позволяет заранее сделать выбор — пользоваться такими услугами или выбрать альтернативный бесплатный маршрут.

Въехав на платный участок, водитель получает возможность ехать быстрее, чем по бесплатным дорогам (поскольку на платных участках дорог разрешенная скорость выше, чем на федеральных дорогах общего пользования), отсюда экономия времени в пути. Также он получает гарантию безопасности: сами дороги в обязательном порядке оснащены центральной разделительной полосой, барьерным ограждением и видеокамерами, следящими за трафиком и ситуацией на дорогах. На всех участках, обслуживаемых ОССП, действует служба аварийных комиссаров, которая бесплатно оказывает квалифицированную помощь в случае непредвиденной остановки или ДТП. При необходимости пользователь может рассчитывать и на бесплатную эвакуацию машины до ближайшего безопасного места на участке платной дороги.

Кроме того, вдоль всех участков дорог обустроены специальные площадки отдыха водителей, оборудованные туалетами, беседками и даже детскими площадками.

А на М-4 в Воронежской области в двух местах установлены медицинские кабинки, где любой водитель может воспользоваться дополнительным сервисом и бесплатно проверить здоровье.

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— Что делать, если шлагбаум повредит мой автомобиль?

— Если вдруг при въезде на платный участок электроника сработает некорректно и шлагбаум повредит ваше транспортное средство, то вам необходимо позвонить в колл-центр и сообщить о случившемся, оформить ДТП, а после направить запрос о возмещении ущерба оператору. В компании внимательно расследуют дело, проверят записи с камер видеонаблюдения и записи об оплате и, в случае положительного решения, выплатят возмещение напрямую или через страховую компанию. Для рассмотрения вашего случая на предмет возмещения нужно направить по электронной почте info@unitoll.ru следующие документы:

Акт расследования происшествия. Составляется сотрудниками (дежурным инженером) ОССП. Определение об отказе возбуждения дела об административном правонарушении. Выдается инспектором ГИБДД (копия). Претензия пользователя. В претензии указываются: место, дата и время происшествия, марка и цвет автомобиля. Государственный регистрационный номер. ФИО владельца пострадавшего ТС, ФИО водителя, управлявшего ТС во время происшествия. Краткое описание события. Справка о ДТП. Выдается инспектором ГИБДД (копия). ПТС автомобиля, пострадавшего при инциденте (копия). СТС автомобиля, пострадавшего при инциденте (копия). Полис ОСАГО (копия). Копия паспорта пострадавшего пользователя Копия чека об оплате проезда пострадавшего ТС. Фото повреждений ТС крупным планом. Акт осмотра поврежденного ТС (копия) — если осмотр проводился. Телеграмма (извещение) о дате и времени осмотра пострадавшего ТС Экспертное заключение (копия) — при наличии Копии чеков об оплате услуг по осмотру, оценке и определению стоимости работ по устранению ущерба.

ООО «ОССП» на основании этих документов составляет уведомление о страховом случае в страховую компанию для возмещения ущерба потерпевшему пользователю.

— Как поступать в случае, если из-за мусора на трассе, ямки или камня пострадает мой автомобиль?

— Если событие возникло в процессе движения по дороге и повлекло повреждение транспортного средства, груза, либо причинение иного материального ущерба, то оно определяется как дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Даже попадание камня в автомобиль является ДТП, которое необходимо зафиксировать. Для этого нужно вызвать сотрудников ГИБДД, которые составят протокол и опишут недостатки дорожного покрытия, в том числе наличие на нем щебня, который нанес повреждения автомобилю. Также не забудьте, пожалуйста, соблюсти все действия при аварийной остановке (включить аварийную сигнализацию, надеть светоотражающий жилет, выставить конусы, выйти за барьерное ограждение и обязательно вызвать аварийного комиссара по бесплатному номеру *2011 на дороге М-11, *2044 на дороге М-4 и *2033 на дороге М-3).

В этом случае, чтобы получить компенсацию, необходимо обратиться в ОССП, направив свои контактные данные, данные на машину и протокол на адрес электронной почты info@unitoll.ru.

Список документов точно такой же, как и в предыдущем случае.

— Что делать, если нужно экстренно остановиться, а ближайшая площадка для отдыха — в десяти километрах?

— Нам важен комфорт и безопасность наших клиентов, но стоянка на скоростных дорогах разрешена только на специальных площадках отдыха, расположенных по всему маршруту трассы. Необходимо заблаговременно позаботиться о том, чтобы отдохнуть, посетить уборную и т.д.

Если остановиться все же пришлось, важно соблюдать все правила аварийной остановки: включить аварийную сигнализацию, надеть жилет со светоотражающими элементами, перейти за барьерное ограждение и вывести туда всех пассажиров. Мы очень просим всех пользователей ни в коем случае не оставаться внутри автомобиля при экстренной остановке, поскольку самый распространённый случай ДТП на платных дорогах — это именно наезд на стоящее транспортное средство. Пока вы будете сидеть в машине и отдыхать/ждать помощь, в вас с высокой долей вероятности въедет другой автомобиль.

— Почему так мало площадок для отдыха и столь бедна инфраструктура?

— Платные дороги в России появились не так давно, соответственно, инфраструктура (особенно заправки и магазины) только развивается. Но уже сейчас нельзя сказать, что на платных участках мало площадок отдыха и другой инфраструктуры. На данный момент только на обслуживаемом нами участке М-4 (это с 225-го по 633-й км) находится 40 площадок отдыха, 28 кафе, 66 заправок и 34 туалета. На М-3 (со 124-го по 194-й км) находится 18 площадок отдыха, 16 кафе, 13 заправок и 19 туалетов. На М-11 соответственно, — 49 площадок отдыха, 3 кафе, 13 заправок и 56 туалетов.

— Что будет, если я проскочу без оплаты?

— Нарушителям мы всегда напоминаем, что намеренный уход от оплаты, а также наезд на шлагбаум является нарушением п.2.5 и 2.6.1 Правил дорожного движения. Безнаказанно скрыться с места ДТП водитель не сможет — на пунктах установлены камеры фотофиксации. Такая попытка расценивается судом как административное правонарушение, которое может обернуться лишением прав на срок до полутора лет.

— Какие камеры установлены на платных участках?

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— Два вида камер. Первые — это камеры, установленные непосредственно ГИБДД, которые следят за соблюдением скоростного режима и ПДД. Оператор, например, ОССП, не выставляет/рассылает штрафы за нарушение ПДД. Этим занимается ГИБДД, поэтому по вопросам штрафов, полученных с этих камер, необходимо обращаться непосредственно в ГИБДД.

Вторые камеры установлены оператором на железных опорах вдоль всех дорог (этих камер намного больше, чем первого вида) — они следят за трафиком и безопасностью. Операторы наблюдают за всем происходящим на дороге 24 часа в сутки семь дней в неделю и если видят, что какое-то транспортное средство остановилось посреди дороги, — тут же вызывают аварийного комиссара на помощь. Поэтому иногда комиссар приезжает к водителю и без предварительного вызова — просто оператор через камеры увидел, что необходима помощь.

— Если нет наличных денег, а терминал не срабатывает, почему я должен пятиться на соседнюю полосу для оплаты, а не оператор бегать за исправным терминалом?

— На платных участках дорог, эксплуатируемых ОССП, банковские карты принимаются к оплате. Конечно, иногда из-за технического сбоя терминалы могут не срабатывать. В таком случае кассир попросит водителя сдать назад и поехать по другой полосе, поскольку кассиру запрещено покидать рабочее место во время смены. Кассир может покинуть рабочее место только когда он сдаст смену, закроет кассу, а его руководитель ее примет.

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— Почему я не могу отказаться от платной услуги и съехать с трассы прямо возле пункта оплаты?

— Всегда заблаговременно, до начала любого платного участка установлены информационные табло, сообщающие о скором въезде на платный участок, тарифах и способах объезда. Информационные табло установлены перед развязками, съездами на другие варианты объезда.

Получается, что, въезжая на платный участок дороги (который иногда начинается за несколько километров до пункта взимания платы), человек автоматически соглашается с условиями (он же не свернул на развязке на бесплатный участок), поэтому должен на пункте взимания платы заплатить за проезд.

Это все равно что садиться в автобус, осознавая, что ты должен заплатить за него, а потом отказываться платить контролеру, говоря, что перепутал маршрут.

— Почему пункты оплаты размещаются не в начале отрезков, а в середине или в конце? Чтобы, доехав до них, человек уже не мог отказаться от навязанной услуги?

— Не совсем так. Расположение этих пунктов зависят от индивидуального конструирования дороги, и сами они бывают нескольких типов — закрытые и открытые.

Закрытый тип — это когда человек въезжает на платный участок через ПВП и получает билет, в котором написано, в какое время и на каком километре он заехал. В конце участка водитель отдает этот билет кассиру, а тот рассчитывает стоимость проезда исходя из количества пройденных километров и категории транспортного средства. Поэтому мы просим всех водителей сохранять въездной билет. Если вы, например, въехали на участок посередине и потеряли билет, то кассир посчитает ваш маршрут по тарифу целого участка, поскольку у него не будет официального подтверждения того, что вы заехали в его середине. ПВП закрытого типа работают на дороге М-11 Москва — Санкт-Петербург и на М-4 «Дон» в Липецкой области.

Открытый тип — это когда ПВП располагается в начале платного участка: человек сначала оплачивает проезд, а потом выезжает на дорогу. Так происходит на трассе М-4 «Дон» и М-3 «Украина».

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— Если на железном знаке ограничение скорости 130 км/ч, а на электронном табло — 110 км/ч, какое ограничение главнее?

— Согласно Правилам дорожного движения, сообщения, расположенные на электронном табло, носят информационный (рекомендательный) характер, а дорожные знаки — обязательный. За привлечение к административной ответственности, в том числе в виде штрафов, отвечает ГИБДД, а не владелец/концессионер или оператор участка.

— Кому предъявлять претензии по поводу некачественных услуг?

— Все предложения/замечания/пожелания по нашей работе можно оставить в книге отзывов, жалоб и предложений в центрах продаж и обслуживания, а также на пункте взимания платы, через колл-центр по бесплатному телефону нужной дороги (*2011 на дороге М-11, *2033 на дороге М-3, *2044 на дороге М-4), а также отправить на адрес электронной почты info@unitoll.ru.

Однако мы за открытость и честность — анонимные обращения не рассматриваются. Поэтому лучше приложить контактную информацию заявителя (ФИО полностью, наименование организации (для юридических лиц), номер телефона для связи, адрес электронной почты и т. п.).