Новых дорог не ждите: «Автодор» не справляется

Счетная палата России раскритиковала деятельность госкомпании «Российские автомобильные автодороги» по итогам прошедшего года. Поводом для того стал провал «Автодора» практически по всем показателям.
Более половины — 54,9% — запланированных к строительству и реконструкции автомобильных дорог не построены и не отремонтированы, так что в России за прошлый год не появилось 317,7 км обещанных дорог. При этом «Автодор» использовал 99,8% от выделенных ему 74,8 млрд рублей субсидии из федерального бюджета. Но результативность использования этих средств составила всего 45,1%.
Большие проблемы у госкомпании и с платными дорогами. Причем как с их строительством, так и с привлечением инвесторов и сбором средств от эксплуатации платных трасс в России.
«Фактически в 2017–2018 годах госкомпания не привлекла средства инвесторов и концессионеров на общую сумму 72,4 млрд рублей», — заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.
По состоянию на 2018 год в России было построено 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных дорог, а собрано с них 13,1 млрд рублей — 77% от предусмотренного объема. При том что стоимость проезда по трассам растёт — в 2018-м, например, почти на 22% вырос тариф на проезд по М-4 «Дон».
До этого «Автодор» собирался к 2024 году увеличить протяженность платных трасс на 60% по сравнению с 2017 годом — до 4,67 тыс. км (+60%). Такие цифры заявлены в целевых показателях проекта госпрограммы «Развитие транспортной системы». Но даже на завершение действующих проектов средств не хватает — та же ЦКАД потребовала ещё 45 млрд руб.
- Ранее в рамках проекта госпрограммы «Развитие транспортной системы» озвучивалось удвоение к 2024 году протяженности платных трасс, находящихся под управлением оператора платных дорог «Автодор».
- А «Автодор», в чьем ведении находятся платные дороги в России, объявил о повышении с 15 апреля тарифов за проезд по трассе М-4 «Дон» — хороший подарок к отпускному сезону, ничего не скажешь.
- Еще ранее стало известно, что «Автодору» не хватает 45 млрд руб. на ЦКАД — объездную дорогу вокруг Москвы.
Фото: Росавтодор, Сергей Мальгавко/ТАСС
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