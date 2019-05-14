Новых дорог не ждите: «Автодор» не справляется

По итогам 2018 года госкомпания «Российские автомобильные автодороги» сработала наполовину.

Счетная палата России раскритиковала деятельность госкомпании «Российские автомобильные автодороги» по итогам прошедшего года. Поводом для того стал провал «Автодора» практически по всем показателям.

Более половины — 54,9% — запланированных к строительству и реконструкции автомобильных дорог не построены и не отремонтированы, так что в России за прошлый год не появилось 317,7 км обещанных дорог. При этом «Автодор» использовал 99,8% от выделенных ему 74,8 млрд рублей субсидии из федерального бюджета. Но результативность использования этих средств составила всего 45,1%.

Большие проблемы у госкомпании и с платными дорогами. Причем как с их строительством, так и с привлечением инвесторов и сбором средств от эксплуатации платных трасс в России.

«Фактически в 2017–2018 годах госкомпания не привлекла средства инвесторов и концессионеров на общую сумму 72,4 млрд рублей», — заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

По состоянию на 2018 год в России было построено 1,07 тыс. км из запланированных 1,46 тыс. км платных дорог, а собрано с них 13,1 млрд рублей — 77% от предусмотренного объема. При том что стоимость проезда по трассам растёт — в 2018-м, например, почти на 22% вырос тариф на проезд по М-4 «Дон».

До этого «Автодор» собирался к 2024 году увеличить протяженность платных трасс на 60% по сравнению с 2017 годом — до 4,67 тыс. км (+60%). Такие цифры заявлены в целевых показателях проекта госпрограммы «Развитие транспортной системы». Но даже на завершение действующих проектов средств не хватает — та же ЦКАД потребовала ещё 45 млрд руб.

Ранее в рамках проекта госпрограммы «Развитие транспортной системы» озвучивалось удвоение к 2024 году протяженности платных трасс, находящихся под управлением оператора платных дорог «Автодор».

А «Автодор», в чьем ведении находятся платные дороги в России, объявил о повышении с 15 апреля тарифов за проезд по трассе М-4 «Дон» — хороший подарок к отпускному сезону, ничего не скажешь.

Еще ранее стало известно, что «Автодору» не хватает 45 млрд руб. на ЦКАД — объездную дорогу вокруг Москвы.

Фото: Росавтодор, Сергей Мальгавко/ТАСС