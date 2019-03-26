Объезд Москвы подорожал: «Автодору» нужно еще 45 млрд руб. на ЦКАД

Центральная кольцевая автодорога, если не убрать на ней сужения и пешеходные переходы, встанет в пробках.

Материалы по теме Центральную КАД достроят не раньше 2021 года

Многострадальная ЦКАД изначально должна была быть построена к началу чемпионата мира по футболу 2018 года, который проходил в России. Но ни один из ее участков до сих пор так и не сдан в эксплуатацию. Мало того, дорога, которая должна освободить МКАД и Москву от транзитного трафика (в первую очередь грузового), постоянно дорожала.

На этот раз в «Автодоре» подсчитали, что им потребуется 44–45 млрд руб., чтобы на кольцевой автодороге отсутствовали «узкие» места. В компании говорят, что это не дополнительное финансирование, а новый проект. Если его не реализовать, то потеряется весь смысл ЦКАД, она будет стоять в вечных пробках.

Сейчас «Автодор» за свой счет готовит проект ликвидации критических точек на пятом участке дороги (протяженность 76,44 км). Он обойдется госкорпорации в 800 млн руб. Деньги пойдут, как пишут «Ведомости», на строительство пешеходных переходов, обходы и реконструкцию моста через Москва-реку в районе Звенигорода.

Именно пятый участок потребует больше всего вливаний для ликвидации «узких» мест. Изначально «Автодор» решил обойтись там капремонтом дорог, которые проходят через множество населенных пунктов. Из-за этого может возникнуть ситуация как на МКАДе, когда пропускная способность самой дороги достаточная, но на ней постоянно возникают заторы из-за стоящих в пробках съездов. Кроме того, как говорят в Минтрансе, деньги также пойдут на дополнительные проекты на первом и четвертом участках ЦКАД, а на третьим планируется строительство дополнительной развязки.

Пятый участок, который пролегает по части Малого бетонного кольца, Можайского и Волоколамского шоссе, станет единственным бесплатным на ЦКАДе. Потому привлечь инвесторов к финансированию не удастся. Сейчас проект проходит Главэкспертизу, после чего будет направлен в Правительство России для принятия окончательного решения.

«Автодор» хочет приступить к работам в следующем году и закончить их к 2024-му. Таким образом сроки сдачи ЦКАД в эксплуатацию снова сдвигаются.

Ранее Владимир Путин поручил прокуратуре и следователям проверить ход строительства ЦКАД.

Не исключено, что в будущем на отдельных бесплатных дорогах могут появиться платные полосы.

Фото: ГК «Автодор»