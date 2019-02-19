В России собираются строить больше платных дорог

К 2024 году протяженность платных трасс, находящихся под управлением оператора платных дорог «Автодор», составит 4,67 тыс. км (+60%), следует из целевых показателей проекта госпрограммы «Развитие транспортной системы». При этом доля платных магистралей, соответствующая нормативам, вырастет с 75% в 2017 году до 90,8% в 2024-м.
Протяженность платных трасс увеличится за счет магистралей М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11«Москва — Санкт-Петербург, А-113 ЦКАД, А-107, А-105, а также дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, сообщил агентству RNS представитель Минтранса.
Правда, какие к 2024 году будут тарифы, в «Автодоре» уточнять не стали, отметив, что разговоры об этом преждевременны.
- С февраля председателем правления госкомпании «Российские автомобильные дороги», которая занимается строительством платных магистралей, стал Вячеслав Петушенко.
- Премьер-министр Дмитрий Медведев до 27 февраля собирает предложения профильных ведомств по увеличению объемов строительства автомобильных дорог с применением цементобетонных покрытий.
Фото: Замир Усманов/ТАСС
Читать комментарии (5)