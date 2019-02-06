Дмитрий Медведев уволил главу «Автодора»

Премьер-министр освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги». Уточняется, что это произошло «по его просьбе».

Сергей Кельбах

Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности главы «Автодора», его место занял Вячеслав Петушенко, который до этого являлся первым заместителем председателя правления госкомпании.

Сергей Кельбах с 2008 по 2009 год занимал должность гендиректора Федерального государственного учреждения «Дороги России», позже стал первым замом председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам «Автодора», а в 2011-м возглавил компанию.

Как пояснили в пресс-службе правительства, Кельбах был освобожден от должности «по его просьбе», не раскрывая деталей произошедшего. Однако слухи о его отставке ходили с лета прошлого года, и основными причинами называли срыв сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье и превышение запланированной сметы. В 2018 году свое недовольство данной ситуацией выразил Владимир Путин и поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить причины удорожания ЦКАД и выполнение госконтрактов.

родился 20 февраля 1959 года. В 1981 году окончил дорожно-строительный факультет Ленинградского инженерно-строительного института по специальности«автомобильные дороги». В 1983 году работал в тресте «Лендорстрой» — прошел путь от должности мастера до генерального директора.

В 2006 году Петушенко пришел в Росавтодор, а в 2009 году возглавил ФГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода „Санкт-Петербург“. В 2014–2015 годах был советником главы агентства, а с сентября 2014-го в течение года курировал в Республике Крым дорожное строительство в ранге замминистра транспорта региона.

Позже возглавил ФКУ «Федеральное управление автодорог „Центральная Россия“ Росавтодора». Первым замом Кельбаха Петушенко стал в августе 2018 года.

Счетная палата по итогам проверки строительства ЦКАД заявила о низком качестве проектирования, неэффективной работе «Автодора» и невыполнении инвесторами своих обязательств. Согласно оценкам аудиторов, ЦКАД получится сдать не раньше конца 2021 года. Считается, что из-за срыва сроков строительства бюджет недополучит более 20 млрд руб. (от эксплуатации платной дороги). Поступление этих денег в казну было запланировано на 2019–2020 годы.

Вчера Госдума в первом чтении утвердила правительственный законопроект о строительстве платных дорог на Крайнем Севере без предусмотренных законом бесплатных дублеров.

Фото: Сергей Савостьянов, Андрей Пронин/ТАСС