Дмитрий Медведев уволил главу «Автодора»

Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности главы «Автодора», его место занял Вячеслав Петушенко, который до этого являлся первым заместителем председателя правления госкомпании.
Сергей Кельбах с 2008 по 2009 год занимал должность гендиректора Федерального государственного учреждения «Дороги России», позже стал первым замом председателя правления по инвестиционно-финансовым вопросам «Автодора», а в 2011-м возглавил компанию.
Как пояснили в пресс-службе правительства, Кельбах был освобожден от должности «по его просьбе», не раскрывая деталей произошедшего. Однако слухи о его отставке ходили с лета прошлого года, и основными причинами называли срыв сроков строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Подмосковье и превышение запланированной сметы. В 2018 году свое недовольство данной ситуацией выразил Владимир Путин и поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить причины удорожания ЦКАД и выполнение госконтрактов.
В 2006 году Петушенко пришел в Росавтодор, а в 2009 году возглавил ФГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода „Санкт-Петербург“. В 2014–2015 годах был советником главы агентства, а с сентября 2014-го в течение года курировал в Республике Крым дорожное строительство в ранге замминистра транспорта региона.
Позже возглавил ФКУ «Федеральное управление автодорог „Центральная Россия“ Росавтодора». Первым замом Кельбаха Петушенко стал в августе 2018 года.
- Счетная палата по итогам проверки строительства ЦКАД заявила о низком качестве проектирования, неэффективной работе «Автодора» и невыполнении инвесторами своих обязательств. Согласно оценкам аудиторов, ЦКАД получится сдать не раньше конца 2021 года. Считается, что из-за срыва сроков строительства бюджет недополучит более 20 млрд руб. (от эксплуатации платной дороги). Поступление этих денег в казну было запланировано на 2019–2020 годы.
- Вчера Госдума в первом чтении утвердила правительственный законопроект о строительстве платных дорог на Крайнем Севере без предусмотренных законом бесплатных дублеров.
Фото: Сергей Савостьянов, Андрей Пронин/ТАСС
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