Шины с приставкой «эко»: реально ли с ними экономить?

Производители таких шин заявляют, что они легче катятся по асфальту, а значит — расходуют меньше горючего. Серьезно?

Что такое «зеленые» шины, имеющие в названии приставку «эко»? У них минимальное сопротивление качению (это помогает уменьшить количество выбросов), высокая износостойкость (микрочастицы резины меньше загрязняют среду), производство и переработка таких шин должны быть экологически чистыми. Поэтому настоящие экошины сложны и дороги в производстве.

Тем не менее, в 2018 году появилось уже шестое поколение шин Continental EcoContact 6, одобренных европейскими производителями для первичной комплектации. Мы протестировали эти шины и сравнили с другими существующими на рынке «зелеными» покрышками, а в компанию к ним взяли некую среднестатистическую шину, которую вывели по усредненным результатам мартовского супертеста.

Испытания мы проводили на автомобиле Volkswagen Polo и использовали высокоточный спутниковый комплекс Vbox Racelogic

По экономии топлива Continental EcoContact 6 оказался лидером. Превосходство над конкурентами составляет 2–3%, а над усредненной шиной — 8%. При пробеге 15 000 км и расходе топлива 8 л/100 км за год автомобиль израсходует на 100 литров горючки меньше. То есть при цене литра 50 рублей за год получится сэкономить почти 5000 рублей!

Шины Continental показали рекордную экономичность. Также в плюсах — торможение на сухом асфальте и управляемость на мокрой дороге

Однако комплект таких колес почти на 3000 рублей дороже среднестатистического, а оборотной стороной высокой экономичности являются скромная эффективность торможения на мокром асфальте и склонность к аквапланированию, а на сухом покрытии — к сносу передка в повороте. Добавим сюда не слишком высокую комфортность и получим лишь второе место по сумме баллов.

Получается, есть альтернатива? Именно так!

Какие «зеленые» шины отметились в нашем тесте и имеют ли они смысл, читайте в майском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

А подробный тест летних шин для кроссоверов можно прочитать у нас на сайте.

Текст подготовлен по материалам публикации «Зеленая миля» Сергея Мишина и Дмитрия Тестова.