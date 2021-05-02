Немецкий кемпер из карбона

GEO-cab устанавливает жилые кунги в пикапы, и просит за такие автодома от 9,7 млн рублей.

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GEO-cab предлагает целую линейку кемперов под названием Badger, которые устанавливаются в кузов пикапа. В зависимости от модели подбирается и автомобиль. Это может быть небольшой пикап или гигант, наподобие Chevrolet Silverado.

Самый маленький кемпер — ST. Его длина составляет 395–425 см, а высота потолка достигает двух метров. Внутри есть кровать для двоих и дополнительная спальная зона, а также небольшая ванная комната. Этот кемпер подойдет для Mercedes-Benz G-класса, Jeep Gladiator и Land Rover Defender.

Более вместительные кемперы Badger LR имеют длину 485 см, но потолок у них ниже — 195 см. Там тоже есть ванная комната и до четырех спальных мест. Подойдет такой кемпер для Toyota Tacoma или Nissan Frontier.

Badger XT — самый большой из представленных кемперов. В нем пять спальных мест благодаря длине 600 см. Высота потолка достигает 215 см.

Благодаря тому, что кемперы сделаны из легкого и прочного углеродного волокна, их вес незначителен для пикапов. Весят они от 460 до 750 кг. Мебель здесь из углеволокна или стекловолокна и составляет одно целое со стенками кемперов.

В США стоимость таких кунгов составляет от 130 000 до более чем 200 000 долларов (9,74–15 млн рублей). Автомобиль покупается отдельно.

Кемперы скоро появятся и на базе УАЗов Профи.

Фото: GEO-cab