Всего-то потребуется установить многофункциональный встроенный «i Box».

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Во времена коронавируса наблюдается особый всплеск спроса на мобильные дома. Поиск подержанного автомобиля или модернизация существующего фургона может занять определенное время.

Компания Opel Irmscher нашла решение и теперь предлагает Zafira Life и Vivaro в качестве уже оборудованных всем необходимым моделей, хотя у покупателя есть выбор между покупкой уже готового к путешествию автомобиля или его доработкой.

Основным элементом дооснащения является многофункциональный встроенный «i Box».

В него входит полноценное туристическое снаряжение с комплектом для сна, съемным кухонным оборудованием, душем, а также множеством отделений и емкостей для хранения вещей.

По заявлению производителя, кемпинговый бокс легко установить и демонтировать примерно за десять минут, так что автомобиль можно использовать и в повседневной жизни, как обычное транспортное средство. По запросу Irmscher также предложит вариант обвеса, чтобы визуально оживить фургон.

Готовы ли вы бросить все и укатить в кемпере? Это мы выясняли в ходе опроса на сайте.

Фото: auto-medienportal.net