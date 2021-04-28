Конструктор Lada XRAY проехал на нем 21 000 км за 25 дней

Машина в топовой комплектации Instinct не проходила никакой дополнительной подготовки.

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Инженер АВТОВАЗа, руководитель проектов Lada Largus и Lada XRAY Олег Груненков совершил путешествие из Тольятти во Владивосток и обратно на личном автомобиле Lada XRAY Cross в комплектации Instinct. Видеосюжет об этом подготовил Youtube-канал «На заводе». Автопробег состоялся прошлым летом, его протяженность составила около 21 тысячи километров, а длительность — 25 дней.

Маршрут Груненков преодолевал в компании с двумя попутчиками: поначалу компанию ему составил Константин Таркаев, работающий в НТЦ АВТОВАЗа над семейством Lada Niva, а уже во Владивостоке к экипажу присоединился еще один сотрудник автозавода, Николай Фофанов, участвующий в проекте Lada Granta. Путешественники добрались до Байкала, посетили Чашу Чингисхана в Бурятии, искупались в Тихом океане...

Участвовавший в путешествии XRAY Cross не проходил особой подготовки — только напольные коврики, во имя поддержания чистоты в салоне, были использованы нештатные. Никаких поломок или иных неприятностей, вроде пробитых колес, на протяжении всего пути с машиной не произошло.

А семейная пара из Германии отправилась в кругосветку на уазовской «Буханке».

Видео: Youtube/«На заводе»