Harley-Davidson создал новую марку мотоциклов

Первый байк нового суббренда LiveWire появится в продаже в июле этого года.

Компания Harley-Davidson официально заявила, что создаст целую линейку электромотоциклов под маркой LiveWire, в основу которых ляжет одноименная модель, выпущенная компанией два года назад.

В заявлении HD говорится, что бренд LiveWire получит отдельные шоу-румы у дилеров. Кроме того, появятся и цифровые выставочные павильоны, доступные для всех без исключения мотолюбителей, где можно будет выбрать и заказать байк. Первый мотоцикл суббренда LiveWire представят 8 июля 2021 года. Также его можно будет увидеть 9-го числа на Международной выставке мотоциклов в Южной Калифорнии.

И хотя LiveWire преподносится как отдельный бренд, в Harley-Davidson заявили, что разработчики байков с двигателями внутреннего сгорания и электромотоциклов будут работать рука об руку.

Такие же суббренды электрических транспортных средств есть уже у некоторых автопроизводителей — Toyota, Honda и Hyundai.

BMW Motorrad решила создать конкуренцию Harley-Davidson и выпустить еще два круизера (чоппера).

Фото: Harley-Davidson