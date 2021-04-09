BMW выпустит еще два байка на базе нового R18

Конкуренция BMW Motorrad с Harley-Davidson обострится: на базе R18 создадут байки большего размера.

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В результате у немецкого производителя будет три мотоцикла в сегменте, где традиционно доминируют байки Harley-Davidson. Патентные заявки раскрыли две новые версии мотоцикла R18, которые получат названия R18 B и R18 Transcontinental.

Это «туристы», оснащенные 1,8-литровым 2-цилиндровым двигателем — самым мощным боксером BMW на сегодняшний день, вес которого достигает 110 кг.

BMW R18 B получит большой обтекатель и пару жестких кофров, установленных по бокам заднего колеса. Transcontinental оснастят высоким обтекателем и тремя кофрами, один из которых разместится за спиной пассажира.

Оба мотоцикла значительно больше, чем R18. Длина версии B составит 2558 мм, ширина — 978 мм, а вес этого байка — 400 кг. Transcontinental в длину — 2640 мм и весит 430 кг. Для сравнения, стандартный R18 имеет длину 2333 мм.

Мощность 1,8-литрового двигателя у обеих новых версий не изменится: 91 л.с. при 4750 об/мин и 157 Нм при 3000 об/мин. Но у них бак большего объема, что позволит заметно увеличить запас хода на одной полной заправке.

Главные изменения коснутся шасси. В частности, изменится угол наклона вилки, что обеспечит лучшую устойчивость на высоких скоростях.

Не исключено, что R18 B и R18 Transcontinental будут представлены уже в этом году.

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Изображения: BMW, «За рулем»