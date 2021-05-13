Теслу перестали продавать за биткоины. Из-за экологии

Об этом заявил генеральный директор компании Илон Маск, сославшись на изменение позиции компании в отношении криптовалюты.

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Курс биткойна упал более чем на 10% после того, как Маск написал в Твиттере о своем решении приостановить его использование. Другие криптовалюты, включая эфириум, также упали на фоне этого сообщения, отмечает Рейтер.

Использование биткойнов для покупки электромобилей Tesla высветило противоречие между репутацией Маска как защитника окружающей среды и тем, каким образом образуются эти самые биткоины.

Некоторые инвесторы Tesla вместе с защитниками окружающей среды поставили ему на вид, что биткойны «добываются» с использованием огромного количества электроэнергии, вырабатываемой из ископаемого топлива, а значит, об экологичности криптовалюты говорить не приходится.

Поэтому Маск заявил в среду, что поддерживает эту озабоченность.

«Криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях, и мы считаем, что у нее многообещающее будущее, но это не должно сказываться окружающей среде», — написал он в Твиттере. После этого акции Tesla упали на 1,25%.

В феврале Tesla заявила, что купила биткойнов на 1,5 миллиарда долларов, прежде чем принять их в качестве оплаты автомобилей в марте, что привело к росту криптовалюты примерно на 20%.

По словам Маска, Tesla сохранит свои биткойны, чтобы использовать их в будущем, как только майнинг перейдет на более устойчивые источники энергии. При этом неизвестно, были ли какие-либо автомобили уже приобретены за биткойны, а в Тесле не стали это комментировать.

Биткойн создается, когда мощные компьютеры конкурируют с другими машинами за решение сложных математических задач. Это энергоемкий процесс, который в настоящее время часто основан на потреблении большого количества электроэнергии, вырабатываемой с использованием ископаемого топлива, особенно угля.

Только в феврале в компании сообщили, что будут принимать оплату за машины в том числ и в биткоинах. Но этом фоне цена криптовалюты резко подскочила.



Фото: AP/TASS