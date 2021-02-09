Tesla постаралась: цена биткоина взлетела выше $47 тыс.

Цена криптовалюты обновила исторический максимум, а все благодаря заявлению автопроизводителя, сделанному накануне.

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Цена криптовалюты в третий раз за последние несколько часов обновила исторический максимум: на открытии торгов биткоин вырос на 1,56% — до 47 174 долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала CoinDesk на 03:05 мск.

Котировки растут на новостях о том, что компания Tesla инвестировала 1,5 млрд долларов в эту криптовалюту и может «приобретать и хранить цифровые активы время от времени или в долгосрочной перспективе». В компании также сообщили, что в ближайшем будущем будут принимать биткоины в оплату своих продуктов. При текущих ценах покупка Tesla Model 3 начального уровня обойдется в 0,88 биткоина.

Таким образом, автопроизводитель решил изменить политику инвестирования, сделав обтекаемое заявление о том, что это решение является «частью широкой инвестиционной политики компании и было направлено на диверсификацию и максимизацию прибыли от денежных средств».

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Маск помог повысить популярность не только биткоина, но и догкоина (аналог и подражатель биткоина), регулярно сообщая в Твиттере, что он «поддерживает» криптовалюты.

Справка

Как известно, биткоин — популярная, но вызывающая споры децентрализованная цифровая криптовалюта. Сеть Bitcoin появилась в 2009 году и работает за счет майнинга, в результате которого и добываются монеты BTC. Транзакции в сети биткоин происходят по принципу peer-to-peer — это прямая передача средств от одного пользователя другому, без участия третьих лиц и контролирующих органов в виде банков, регуляторов и государств. Децентрализация сети Bitcoin означает, что никто не может отменить или запретить транзакцию или отнять (заморозить) ваши биткоины.