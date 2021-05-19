12 лучших кроссоверов для путешествий

Отправиться в путешествие по России, в том числе к морю, можно на любом автомобиле, но лучшим выбором будет вместительный и экономичный кроссовер, справедливо полагают аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в России автомобильных онлайн-агрегаторов. В результате они составили интересный рейтинг самых экономичных и вместительных кроссоверов в разных классах, которые также являются лидерами онлайн-продаж — на них приходится почти треть всех сделок. Для этого было изучено более 10 млн просмотров объявлений о продаже машин 700 дилеров из 46 городов страны, а отбор велся по техническим характеристикам.
«Путешествовать можно, конечно, на любой машине. Но хотелось бы, чтобы она была вместительной и экономичной. Также важны высокая посадка, благодаря которой в путешествиях открываются прекрасные виды, и умение ездить по разбитым грунтовкам. Поэтому мы решили выяснить, какие кроссоверы самых популярных классов лучше других удовлетворяют этим условиям, сосредоточившись на расходе топлива на трассе и вместительности багажника», — говорит директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.
Городской (и не только) субкомпакт
Среди городских кроссоверов лучше других для путешествий подошел Skoda Karoq: у него 500-литровый и умеренный аппетит — 5,7 литра на 100 км трассы у 150-сильного мотора. На втором месте Kia Seltos с 468-литровым багажником и 5,8-литровым расходом. Третье место занял Hyundai Creta, который столь же экономичен, но имеет багажник поскромнее — 402 литра. Экономичные китайские кроссоверы Geely Coolray и Chery Tiggo 4 в топ-3 не попали из-за небольших багажников — 330 и 340 литров соответственно.
|
Марка / модель
|
Средняя стоимость, руб.
|
Расход топлива на трассе, л / мощность мотора
|
Объем багажника, л
|
Škoda Karoq
|
1 881 679
|
6,0 (110 л.с.)
|
500
|
Kia Seltos
|
1 541 961
|
6,6 (121 л.с.)
|
468
|
Hyundai Creta
|
1 355 303
|
6,2 (121 л.с.)
5,8 (123 л.с.)
6,0 (150 л.с.)
|
402
Компактные путешественники
Volkswagen Tiguan стал самым оптимальным в классе компактных кроссоверов. Его багажник вмещает 615 литров, а 125-сильному мотору достаточно 6 литров на 100 км при путешествии по трессе. Второе место занял Mitsubishi Outlander с 591-литровым багажником, а на третьем оказался очень вместительный Haval F7 с багажником, вмещающим 723 литра.
|
Марка / модель
|
Средняя стоимость, руб.
|
Расход топлива на трассе, л (мощность мотора)
|
Объем багажника, л
|
Volkswagen Tiguan
|
2 182 115
|
6,0 (125 л.с.)
6,2 (150 л.с.)
7,0 (180 л.с.)
7,7 (220 л.с.)
|
615
|
Mitsubishi Outlander
|
1 952 353
|
6,4 (146 л.с.)
6,5 (167 л.с.)
|
591
|
Haval F7
|
1 688 051
|
6,8 (150 л.с.)
7,2 (190 л.с.)
|
723
Полноразмерные приключения
Лучшим путешественником среди полноразмерных кроссоверов признан Kia Sorento с 700-литровым багажником, оснащаемый турбодизелем. Хорош и Skoda Kodiaq с багажником на 635 литров. Третье место досталось Hyundai Santa Fe, но, возможно, кто-то предпочел бы более прожорливый, но вместительный Chery Tiggo 8 с 900-литровым багажником.
|
Марка / модель
|
Средняя стоимость, руб.
|
Расход топлива на трассе, л (мощность мотора)
|
Объем багажника, л
|
Kia Sorento
|
2 588 895
|
6,8 (179 л.с.)
5,3 (199 л.с., тд)
|
705
|
Škoda Kodiaq
|
2 292 534
|
5,5 (125 л.с.)
5,7 (150 л.с.)
5,2 (150 л.с., тд)
6,5 (180 л.с.)
|
635
|
Hyundai Santa Fe
|
3 015 360
|
7,0 (180 л.с.)
5,3 (199 л.с., тд)
8,1 (249 л.с.)
|
634
Легкие на подъем тяжеловесы
Volkswagen Touareg действительно универсальный автомобиль. Он обладает очень мощным турбодизелем, который умеет ездить при этом практически на парах, и 810-литровым багажником. На втором месте Mazda CX-9 с еще более вместительным багажником и бензиновым мотором, а третье место досталось экономичному и в меру вместительному Hyundai Palisade, на месте которого чуть не оказался менее экономичный Haval H9.
|
Марка / модель
|
Средняя стоимость, руб.
|
Расход топлива на трассе, л (мощность мотора)
|
Объем багажника, л
|
Volkswagen Touareg
|
5 085 690
|
6,5 (249 л.с., тд)
|
810
|
Mazda CX-9
|
3 473 642
|
7,2 (231 л.с.)
|
840
|
Hyundai Palisade
|
3 924 217
|
6,2 (200 л.с., тд)
8,1 (249 л.с.)
|
704
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Фото: Averie Woodard / Unsplash