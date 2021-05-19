12 лучших кроссоверов для путешествий

Представлен рейтинг самых вместительных и экономичных представителей разных классов кроссоверов.

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Отправиться в путешествие по России, в том числе к морю, можно на любом автомобиле, но лучшим выбором будет вместительный и экономичный кроссовер, справедливо полагают аналитики Autospot.ru, одного из крупнейших в России автомобильных онлайн-агрегаторов. В результате они составили интересный рейтинг самых экономичных и вместительных кроссоверов в разных классах, которые также являются лидерами онлайн-продаж — на них приходится почти треть всех сделок. Для этого было изучено более 10 млн просмотров объявлений о продаже машин 700 дилеров из 46 городов страны, а отбор велся по техническим характеристикам.

«Путешествовать можно, конечно, на любой машине. Но хотелось бы, чтобы она была вместительной и экономичной. Также важны высокая посадка, благодаря которой в путешествиях открываются прекрасные виды, и умение ездить по разбитым грунтовкам. Поэтому мы решили выяснить, какие кроссоверы самых популярных классов лучше других удовлетворяют этим условиям, сосредоточившись на расходе топлива на трассе и вместительности багажника», — говорит директор по маркетингу Autospot.ru Ярослав Шипачёв.

Городской (и не только) субкомпакт

Среди городских кроссоверов лучше других для путешествий подошел Skoda Karoq: у него 500-литровый и умеренный аппетит — 5,7 литра на 100 км трассы у 150-сильного мотора. На втором месте Kia Seltos с 468-литровым багажником и 5,8-литровым расходом. Третье место занял Hyundai Creta, который столь же экономичен, но имеет багажник поскромнее — 402 литра. Экономичные китайские кроссоверы Geely Coolray и Chery Tiggo 4 в топ-3 не попали из-за небольших багажников — 330 и 340 литров соответственно.

Марка / модель Средняя стоимость, руб. Расход топлива на трассе, л / мощность мотора Объем багажника, л Škoda Karoq 1 881 679 6,0 (110 л.с.)

5,7 (150 л.с.) 500 Kia Seltos 1 541 961 6,6 (121 л.с.)

5,8 (123 л.с.)

7,5 (177 л.с.) 468 Hyundai Creta 1 355 303 6,2 (121 л.с.) 5,8 (123 л.с.) 6,0 (150 л.с.) 402

Компактные путешественники

Volkswagen Tiguan стал самым оптимальным в классе компактных кроссоверов. Его багажник вмещает 615 литров, а 125-сильному мотору достаточно 6 литров на 100 км при путешествии по трессе. Второе место занял Mitsubishi Outlander с 591-литровым багажником, а на третьем оказался очень вместительный Haval F7 с багажником, вмещающим 723 литра.

Марка / модель Средняя стоимость, руб. Расход топлива на трассе, л (мощность мотора) Объем багажника, л Volkswagen Tiguan 2 182 115 6,0 (125 л.с.) 6,2 (150 л.с.) 7,0 (180 л.с.) 7,7 (220 л.с.) 615 Mitsubishi Outlander 1 952 353 6,4 (146 л.с.) 6,5 (167 л.с.) 591 Haval F7 1 688 051 6,8 (150 л.с.) 7,2 (190 л.с.) 723

Полноразмерные приключения

Лучшим путешественником среди полноразмерных кроссоверов признан Kia Sorento с 700-литровым багажником, оснащаемый турбодизелем. Хорош и Skoda Kodiaq с багажником на 635 литров. Третье место досталось Hyundai Santa Fe, но, возможно, кто-то предпочел бы более прожорливый, но вместительный Chery Tiggo 8 с 900-литровым багажником.

Марка / модель Средняя стоимость, руб. Расход топлива на трассе, л (мощность мотора) Объем багажника, л Kia Sorento 2 588 895 6,8 (179 л.с.) 5,3 (199 л.с., тд) 705 Škoda Kodiaq 2 292 534 5,5 (125 л.с.) 5,7 (150 л.с.) 5,2 (150 л.с., тд) 6,5 (180 л.с.) 635 Hyundai Santa Fe 3 015 360 7,0 (180 л.с.) 5,3 (199 л.с., тд) 8,1 (249 л.с.) 634

Легкие на подъем тяжеловесы

Volkswagen Touareg действительно универсальный автомобиль. Он обладает очень мощным турбодизелем, который умеет ездить при этом практически на парах, и 810-литровым багажником. На втором месте Mazda CX-9 с еще более вместительным багажником и бензиновым мотором, а третье место досталось экономичному и в меру вместительному Hyundai Palisade, на месте которого чуть не оказался менее экономичный Haval H9.

Марка / модель Средняя стоимость, руб. Расход топлива на трассе, л (мощность мотора) Объем багажника, л Volkswagen Touareg 5 085 690 6,5 (249 л.с., тд) 810 Mazda CX-9 3 473 642 7,2 (231 л.с.) 840 Hyundai Palisade 3 924 217 6,2 (200 л.с., тд) 8,1 (249 л.с.) 704

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Фото: Averie Woodard / Unsplash