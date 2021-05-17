В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» количество передвижных камер в Ростовской области увеличилось.

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На официальном портале правительства Ростовской области опубликован список дополнительных передвижных комплексов фотофиксации нарушений, которые должны повысить уровень безопасности дорожного движения.

«На территории Донского региона передвижные камеры устанавливаются только в местах концентрации ДТП, определенных УГИБДД на основе анализа аварийности, рассказала директор ГКУ РО „Центр безопасности дорожного движения“ Татьяна Русанова. — К сожалению, у каждого места установки комплекса есть печальная статистика».

Новая камера расположилась на 77-м километре дороги Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Семикаракорск — Волгодонск. Там в прошлом году произошло три аварии, в которых погиб один человек и пятеро получили ранения.

Еще один комплекс установили на отметке 3,3 км дороги Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Семикаракорск — Волгодонск — Константиновск — Тацинский. В этом месте Константиновского района в результате двух ДТП пострадали 4 человека.

Внимательнее следует быть и на 64-м километре дороги Ростов — Таганрог (А-280), а также в самом Таганроге на улицах Большой бульварной возле дома 15 и Дзержинского рядом с домом 98.

Это новые камеры, а вот полный список местоположений комплексов фиксации нарушений (всего 126 мест), из которого власти Ростовской области не делают секрета и призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательнее:

Участок 176 км 700 м — 176 км 760 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) Сальск, ул. Фрунзе, д. 43 65 км 400 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) Зерноградский район 60 км. а/д Азов — с. Александровка — ст. Староминская, Азовский район 51 км. + 500 м. а/д Азов — с. Александровка — ст. Староминская, Азовский район 32 км 600 м а/д г. Азов — ст. Староминская, Азовский район Участок 1106 км 300 м — 1106 км 350 м а/д М-4 «Дон»; Азовский район 1102 км 550 м а/д М-4 «Дон» (на юг), Азовский район 1102 км 200 м а/д М-4 «Дон» (на север), Азовский район Участок 1094 км. 900 м — 1095 км 100 м а/д М-4 «Дон», Азовский район Азов, ул. Победы, д. 265 (7 км 400 м а/д г. Азов — ст. Староминская) Азов, ул. Победы, д. 28 (7 км 400 м а/д г. Азов — ст. Староминская) Кулешовка, ул. Ленина, 249; Азовский район Азов, ул. Кооперативная, д. 15Д Азов, Кагальницкое ш., д. 21 Азов, ул. Московская, д. 269 13 км а/д г. Азов — г. Ростов-на-Дону (новое направление) 16 км 300 м а/д Подъездная дорога от а/д М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, южный подъезд Азов, ул. Московская, д. 197 Азов, ул. Мира, от д. 64 до д. 71 Азов, ул. Московская, д. 120 1077 км 800 м а/д М-4 «Дон», Аксайский район 1083 км 500 м а/д М-4 «Дон», Аксайский район Батайск, ул. К. Цеткин, д. 36 Батайск, ул. Куйбышева, д. 152 15 км 500 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Аксайский район; Батайск, ул. Коммунистическая, д. 109 А; 1071 км 300 м. а/д М-4 «Дон» Аксайский район 27 км а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район 30 км 600 м а/д а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район Участок 88 км 150 м — 88 км 200 м а/д Ростов-на-Дону — Таганрог, граница с Украиной, Неклиновский район 1067 км. 250 м. а/д М-4 «Дон», Аксайский район 35 км 900 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район Таганрог, ул. Чехова, д 156 (обратное направление ул. Чехова, д. 197 Таганрог, ул. Чехова, д. 245 1063 км 050 м а/д М-4 «Дон», Аксайский район Таганрог, ул. Большая Бульварная, д. 15 Таганрог, ул. Москатова, от д. 17А до д. 17 69 км а/д г. Семикаракорск — сл. Б. Мартыновка — п. Красноармейский, Мартыновский район 1 км а/д г. Таганрог — с. Федоровка 55 км 300 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район 58 км 100 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район Село Крым, ул. Большесальская, д. 25, Мясниковский район 39 км 500 м а/д Ростов-на-Дону — Таганрог, граница с Украиной, Неклиновский район Село Крым, ул. Большесальская, д. 67, Мясниковский район Участок 4 км 400 м — 5 км 300 м а/д г. Таганрог — с. Покровское, Неклиновский район 21 км 400 м а/д г. Волгодонск — пос. Зимовники, Зимовниковский район 1047 км + 20 м. а/д М4 «Дон» (Направление на юг), Аксайский район 1046 км. 980 м. а/д М4 «Дон» (направление на север), Аксайский район 1043 км 500 м а/д М-4 «Дон», Аксайский район 70 км а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район 20 км а/д г. Новочеркасск — пос. Багаевский, Октябрьский район 77 км а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Семикаракорский район Участок 3 км 500 м — 3 км 900 м а/д Южный подъезд к г. Новочеркасску, Аксайский район 1035 км а/д М-4 «Дон», Аксайский район 13 км а/д х. Гребцово — х. Каменный Брод — х. Октябрьский, Родионово — Несветайский р-н 9 км 500 м а/д г. Волгодонск — пос. Зимовники, Зимовниковский район 1033 км 800 м. а/д М-4 «Дон», Аксайский район 193 км 600 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Волгодонской район 1030 км а/д М-4 «Дон», Аксайский район Волгодонск, пр. Строителей, д. 2 Волгодонск, ул. Морская, д. 108 Волгодонск, пр. Строителей, д. 3 Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 23В Волгодонск, ул. 2-ая Бетонная, д. 10 3 км 300 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г Семикаракорск — г. Волгодонск — г. Константиновск — пос. Тацинский, Константиновский район Участок 17 км 400 м — 17 км 500 м а/д г. Новочеркасск — пос. Каменоломни, Октябрьский район 4 км 200 м а/д г. Волгодонск — с. Дубовское, г. Волгодонск 20 км 500 м а/д г. Новочеркасск — пос. Каменоломни, Октябрьский район Участок 31 км 400 м — 31 км 450 м а/д с. Самбек, пос. Матвеев Курган, с. Куйбышево, г. Снежное (до границы Украины), Матвеево-Курганский район 21 км 130 м а/д г. Волгодонск с. Дубовское, Дубовский район 1 км 142 м а/д г. Волгодонск; с. Дубовское; г. Волгодонск 71 км 450 м а/д п. М. Курган; сл. Болыпекрепинская — сл. Р.-Несветайская 39 км 600 м а/д г. Ростов-на-Дону; сл. Р.-Несветайская —- г. Новошахтинск 80 км а/д г. Морозовск; г. Цимлянск — г. 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Вот 11 советов тем, кто решил этим летом отправиться на автомобиле на юг.

Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области