На официальном портале правительства Ростовской области опубликован список дополнительных передвижных комплексов фотофиксации нарушений, которые должны повысить уровень безопасности дорожного движения.
«На территории Донского региона передвижные камеры устанавливаются только в местах концентрации ДТП, определенных УГИБДД на основе анализа аварийности, рассказала директор ГКУ РО „Центр безопасности дорожного движения“ Татьяна Русанова. — К сожалению, у каждого места установки комплекса есть печальная статистика».
Новая камера расположилась на 77-м километре дороги Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Семикаракорск — Волгодонск. Там в прошлом году произошло три аварии, в которых погиб один человек и пятеро получили ранения.
Еще один комплекс установили на отметке 3,3 км дороги Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») — Семикаракорск — Волгодонск — Константиновск — Тацинский. В этом месте Константиновского района в результате двух ДТП пострадали 4 человека.
Внимательнее следует быть и на 64-м километре дороги Ростов — Таганрог (А-280), а также в самом Таганроге на улицах Большой бульварной возле дома 15 и Дзержинского рядом с домом 98.
Это новые камеры, а вот полный список местоположений комплексов фиксации нарушений (всего 126 мест), из которого власти Ростовской области не делают секрета и призывают автомобилистов и пешеходов быть внимательнее:
- Участок 176 км 700 м — 176 км 760 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Ставрополь (до границы Ставропольского края)
- Сальск, ул. Фрунзе, д. 43
- 65 км 400 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) Зерноградский район
- 60 км. а/д Азов — с. Александровка — ст. Староминская, Азовский район
- 51 км. + 500 м. а/д Азов — с. Александровка — ст. Староминская, Азовский район
- 32 км 600 м а/д г. Азов — ст. Староминская, Азовский район
- Участок 1106 км 300 м — 1106 км 350 м а/д М-4 «Дон»; Азовский район
- 1102 км 550 м а/д М-4 «Дон» (на юг), Азовский район
- 1102 км 200 м а/д М-4 «Дон» (на север), Азовский район
- Участок 1094 км. 900 м — 1095 км 100 м а/д М-4 «Дон», Азовский район
- Азов, ул. Победы, д. 265 (7 км 400 м а/д г. Азов — ст. Староминская)
- Азов, ул. Победы, д. 28 (7 км 400 м а/д г. Азов — ст. Староминская)
- Кулешовка, ул. Ленина, 249; Азовский район
- Азов, ул. Кооперативная, д. 15Д
- Азов, Кагальницкое ш., д. 21
- Азов, ул. Московская, д. 269
- 13 км а/д г. Азов — г. Ростов-на-Дону (новое направление)
- 16 км 300 м а/д Подъездная дорога от а/д М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, южный подъезд
- Азов, ул. Московская, д. 197
- Азов, ул. Мира, от д. 64 до д. 71
- Азов, ул. Московская, д. 120
- 1077 км 800 м а/д М-4 «Дон», Аксайский район
- 1083 км 500 м а/д М-4 «Дон», Аксайский район
- Батайск, ул. К. Цеткин, д. 36
- Батайск, ул. Куйбышева, д. 152
- 15 км 500 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Аксайский район;
- Батайск, ул. Коммунистическая, д. 109 А;
- 1071 км 300 м. а/д М-4 «Дон» Аксайский район
- 27 км а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район
- 30 км 600 м а/д а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район
- Участок 88 км 150 м — 88 км 200 м а/д Ростов-на-Дону — Таганрог, граница с Украиной, Неклиновский район
- 1067 км. 250 м. а/д М-4 «Дон», Аксайский район
- 35 км 900 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район
- Таганрог, ул. Чехова, д 156 (обратное направление ул. Чехова, д. 197
- Таганрог, ул. Чехова, д. 245
- 1063 км 050 м а/д М-4 «Дон», Аксайский район
- Таганрог, ул. Большая Бульварная, д. 15
- Таганрог, ул. Москатова, от д. 17А до д. 17
- 69 км а/д г. Семикаракорск — сл. Б. Мартыновка — п. Красноармейский, Мартыновский район
- 1 км а/д г. Таганрог — с. Федоровка
- 55 км 300 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район
- 58 км 100 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район
- Село Крым, ул. Большесальская, д. 25, Мясниковский район
- 39 км 500 м а/д Ростов-на-Дону — Таганрог, граница с Украиной, Неклиновский район
- Село Крым, ул. Большесальская, д. 67, Мясниковский район
- Участок 4 км 400 м — 5 км 300 м а/д г. Таганрог — с. Покровское, Неклиновский район
- 21 км 400 м а/д г. Волгодонск — пос. Зимовники, Зимовниковский район
- 1047 км + 20 м. а/д М4 «Дон» (Направление на юг), Аксайский район
- 1046 км. 980 м. а/д М4 «Дон» (направление на север), Аксайский район
- 1043 км 500 м а/д М-4 «Дон», Аксайский район
- 70 км а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район
- 20 км а/д г. Новочеркасск — пос. Багаевский, Октябрьский район
- 77 км а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Семикаракорский район
- Участок 3 км 500 м — 3 км 900 м а/д Южный подъезд к г. Новочеркасску, Аксайский район
- 1035 км а/д М-4 «Дон», Аксайский район
- 13 км а/д х. Гребцово — х. Каменный Брод — х. Октябрьский, Родионово — Несветайский р-н
- 9 км 500 м а/д г. Волгодонск — пос. Зимовники, Зимовниковский район
- 1033 км 800 м. а/д М-4 «Дон», Аксайский район
- 193 км 600 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Волгодонской район
- 1030 км а/д М-4 «Дон», Аксайский район
- Волгодонск, пр. Строителей, д. 2
- Волгодонск, ул. Морская, д. 108
- Волгодонск, пр. Строителей, д. 3
- Волгодонск, ул. Энтузиастов, д. 23В
- Волгодонск, ул. 2-ая Бетонная, д. 10
- 3 км 300 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г Семикаракорск — г. Волгодонск — г. Константиновск — пос. Тацинский, Константиновский район
- Участок 17 км 400 м — 17 км 500 м а/д г. Новочеркасск — пос. Каменоломни, Октябрьский район
- 4 км 200 м а/д г. Волгодонск — с. Дубовское, г. Волгодонск
- 20 км 500 м а/д г. Новочеркасск — пос. Каменоломни, Октябрьский район
- Участок 31 км 400 м — 31 км 450 м а/д с. Самбек, пос. Матвеев Курган, с. Куйбышево, г. Снежное (до границы Украины), Матвеево-Курганский район
- 21 км 130 м а/д г. Волгодонск с. Дубовское, Дубовский район
- 1 км 142 м а/д г. Волгодонск; с. Дубовское; г. Волгодонск
- 71 км 450 м а/д п. М. Курган; сл. Болыпекрепинская — сл. Р.-Несветайская
- 39 км 600 м а/д г. Ростов-на-Дону; сл. Р.-Несветайская —- г. Новошахтинск
- 80 км а/д г. Морозовск; г. Цимлянск — г. Волгодонск
- 1008 км а/д М-4 «Дон» Октябрьский район
- г. Каменоломни, Садовый пер, д. 17А, Октябрьский район
- 76 км 270 м а/д с. Куйбышево; сл. А. Тузловка — сл. Р.-Несветайская
- Шахты, ул. Советская, от д. 81 до д. 83
- Новошахтинск, ул. Советской Конституции, от д. 13 до д. 16
- 883 км а/д М-4 «Дон»; Новошахтинск — граница с Украиной, Красносулинский район
- 985 км а/д М-4 «Дон», Красносулинский район
- 976 км а/д М-4 «Дон»
- 21 км а/д Новошахтинск — Гуково, Красносулинский район
- Зверево, ул. Обухова, д. 13
- 957 км 300 м. а/д М-4 «Дон», Красносулинский район
- Участок 291 км 200 м — 291 км 544 м а/д Волгоград; Каменск-Шахтинский — граница с Украиной, Белокалитвинский район
- Каменск-Шахтинский, ул. Героев Пионеров, д. 31
- 925 км а/д М-4 «Дон»; Каменский район
- 922 км а/д М-4 «Дон»; Каменский район
- 912 км а/д М-4 «Дон»; Каменский район
- 909 км а/д М-4 «Дон» Каменский район
- Миллерово, ул. Вокзальная, от д. 84 до д. 88
- 893 км. 700 м. а/д М-4 «Дон», Тарасовский район
- 886 км. + 555 м. а/д М-4 «Дон», Тарасовский район
- 839 км а/д М-4 «Дон», Милеровский район
- 828 км а/д М-4 «Дон», Милеровский район
- 36 км 500 м а/д ст. Вешенская; ст. Казанская, Верхнедонской район
- 3 км. 740 м. а/д г. Ставрополь; Ростов — пос. Новонатальин — Ростов-Волгодонск
- Батайск, ул. М. Горького, д. 358
- Таганрог, ул. Розы Люксембург — 16-й переулок (д. 249 — д. 251)
- 1059 км а/д М-4 «Дон»; Аксайский район
- 64 км а/д А 280 г. Ростов-на-Дону; г. Таганрог — гр. Украины, Неклиновский район
- 0 км 150 м а/д «Южный подъезд» к г. Новочеркасску, Аксайский район
- 4 км 800 м а/д «Южный подъезд» к г. Новочеркасску, Аксайский район
- Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе, д. 10;
- 979 км а/д М-4 «Дон», Красносулинский район
- 934 км а/д М-4 «Дон», Каменский район
- 869 км а/д М-4 «Дон», Милеровский район
- 861 км а/д М-4 «Дон» Милеровский район;
- 1 км 600 м а/д «Южный подъезд» к г. Новочеркасску
- 837 км а/д М-4 «Дон», Милеровский район
- Участок 49 км 350 м — 49 км 800 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Багаевский район
- Участок 207 км 850 м — 208 км 400 м а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»); г. Семикаракорск — г. Волгодонск, Волгодонской район
- 65 км 400 м а/д Ростов-на-Дону; Таганрог — граница с Украиной, Неклиновский район
- 15 км 900 м а/д г. Шахты; ст. Раздорская, Октябрьский район
- Участок 2 км 700 м — 3 км а/д с. Чалтырь — х. Калинин, Мясниковский район
- Участок 12 км 100 м — 12 км 400 м а/д Подъездная дорога, от а/д М-4 «Дон» к г. Ростову-на-Дону, южный подъезд
- Азов, ул. Маяковского, д. 56–63
- Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, д. 13–31
- Таганрог, ул. Дзержинского, д. 93–108
- Шахты, ул. Победы революции д. 117–174Г
- Миллерово, ул. Седова д. 19–35
- Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, д. 9
- Волгодонск, пр. Строителей, д. 10 —20
- 1090 км. + 600 м а/д М-4 «Дон», Азовский район
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Фото: Управление информационной политики правительства Ростовской области