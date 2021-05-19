Не делайте так, если не хотите получить гидроудар и залить электронику.

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Казалось бы, о последствиях преодоления глубокой водной преграды на высокой скорости знают все автолюбители. Однако в представленном видеоролике собралось почти два десятка человек, совершающих одну и ту же ошибку. Сообщество «Главная дорога», опубликовавшее видео, сообщает, что местом съемки является Англия.

В кадре — огромная лужа, образовавшаяся во дворе после дождя. Трафик довольно серьезный. Вероятно, это второстепенная дорога, идущая через несколько населенных пунктом. Оператору, не сходя с места, удается заснять немало нерадивых водителей. По какой-то необъяснимой причине ими овладевает совершенно неуместная храбрость, и каждый из них направляет автомобиль прямо в центр стихийного водоема.

Можно предположить, что объездного пути просто нет, но ведь абсолютному большинству автомобилистов из этого сюжета достаточно было снизить скорость, чтобы избежать печальных последствий штурма — проблему создает волна, поднимаемая передком автомобиля и переливающаяся в моторный отсек.

А кроме того, едва ли возможные неудобства, связанные с невозможностью проехать, можно сопоставить с проблемами, которыми грозит гидроудар. При гидравлическом ударе вода через воздухозаборник воздушного фильтра попадает в цилиндры двигателя, в результате чего возникает деформация шатунов. Последствия в любом случае будут неприятные, а при высокой скорости авто — фатальные для двигателя.

Но иногда от воды скрыться невозможно. Например, когда она внезапно прорывает трубу и забрасывает машины кусками асфальта.

Видео: ВКонтакте/«Главная дорога»