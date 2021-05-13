Прорвало: фонтан вскрыл асфальт и закидал машины обломками (видео)

Испытания водопровода закончились масштабной аварией. Пострадавших, к счастью, нет.

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Авария, напоминающая стихийное бедствие, произошла 12 мая в Тольятти: в одном из дворов по Ленинскому проспекту из-под асфальта забил огромный «гейзер» — прорыв трубопровода с горячей водой привел к внезапному появлению фонтана прямо посреди автомобильной парковки.

Струя воды высотой с десяток метров буквально вскрыла асфальт и продолжала разбрасывать вокруг себя обломки дорожного полотна спустя несколько минут после прорыва. Бурлящие массы воды вызвали обширный провал грунта, и только чудом ни один из стоящих на парковке автомобилей не оказался под землей. Правда, некоторым машинам нанесен ощутимый ущерб ввиду падения обломков.

Поврежденный участок вскоре перекрыли, коммунальные службы заявили, что прорыв водопровода произошел в ходе гидравлических испытаний. По имеющимся сведениям, обошлось без пострадавших. Сейчас во дворе ведутся восстановительные работы.

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Видео: Togliatti24.ru