Убойный ремонт дорог: фанерой и мешками с песком

Дорожная служба Петропавловска-Камчатского снова проявила изобретательность, но автомобилистам это не помогло.

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Работники дорожной службы в городе Петропавловск-Камчатский заложили яму на дороге полипропиленовыми мешками с песком. Информационное агентство ИА «Кам 24» сообщает, что мешки в тот же день порвались, и автомобили начали разносить песок по проезжей части, по-прежнему разбивая колеса и подвески при попадании в яму. Позднее мэрия города пояснила, что работы носили превентивный характер и должны были минимизировать риск повреждения машин, а полноценный ремонт будет выполнен подрядчиком по гарантии — при наступлении благоприятной погоды.

По данным агентства, пресловутая яма на проспекте Победы в месте примыкания улицы Крутобереговой образовалась еще зимой, но с наступлением весны начала расширяться и скрылась под водой, потому что этот участок дороги находится в низине. Дорожное полотно на проспекте Победы ремонтировали летом и осенью 2019 года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Дорожники Петропавловска отличались изобретательностью и в прошлом, напоминает источник: в 2015 году соцсети активно обсуждали их метод ремонта выбоин с помощью фанерных листов, закрепленных на дороге анкерными болтами. Правда, то ноу-хау почему-то оказалось нежизнеспособным.

А жители Благовещенска нынешней весной прокатили своего мэра по ямам.

Фото: ИА «Кам 24»