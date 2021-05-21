Илон Маск анонсировал появление Tesla в России

Речь об открытии офиса продаж и, возможно, о создании завода по производству электромобилей.

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В проходящем с 20 по 22 мая в Москве форуме «Новое знание» принял участие Илон Маск; известный предприниматель и изобретатель вышел в эфир по видеосвязи. Маск заявил, что в скором будущем Tesla появится в России.

«Думаю, мы близки к тому, чтобы присутствовать в России. Я думаю, это будет потрясающе. Нам также нужно более широко смотреть на Казахстан и другие страны СНГ. Это важно для нас», — сказал Илон Маск.

Отвечая на вопрос, почему он принял участие в форуме, Илон сказал, что видит необходимость в налаживании контактов между Россией и США.

Кроме официального присутствия марки на авторынке России экспансия компании в Россию может привести к созданию завода по производству электромобилей. «Потенциально мы рассматриваем Россию», цитирует Илона Маска РБК. Сейчас автомобильные производства Tesla есть в четырех штатах США (Калифорния, Невада, Нью-Йорк, Техас), а также в Германии и Китае.

Автомобили Tesla продаются в США, Мексике, Франции, Великобритании, Германии, Испании, Португалии, ОАЭ, Китае, Японии, Южной Корее и Тайване. В 2020 году компания выпустила 509 737 автомобилей, из которых в начале 2021-го доставила покупателям 499 550 экземпляров. В первом квартале нынешнего года компания нарастила темпы на 71% — произвела 180 338 шт. и доставила покупателям 184 800 машин.

Сейчас компания ведет испытания относительно недорогой модели электромобиля — в российской валюте цена составит около 2 млн рублей.

Фото: dpa/picture-alliance

Видео: YouTube/ZaEkranom