Мотоциклист разогнал пробку перед машиной скорой помощи (видео)

Иногда рев мотора и красноречивые жесты способны на большее, чем мигалки и сирена.

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Видеорегистратор, установленный на один из реанимационных автомобилей Санкт-Петербурга, запечатлел интересную ситуацию. Медицинская машина, доставляя бригаду, попала в пробку, и расшевелить плотный и почти недвижимый поток автомобилей спецсигналы оказались не в состоянии.

Однако нашелся человек, который сумел качественно повлиять на ситуацию. Это оказался мотоциклист, вставший перед реанимобилем и начавший медленно продвигаться вперед, привлекая внимание автомобилистов звуком двигателя и жестами, таким образом призывая дать дорогу медикам. Прием оказался действенным — пусть небыстро, но медицинской машине удалось выбраться из затора.

После того как препятствие осталось позади, он помахал медицинской бригаде рукой на прощание и отправился по своим делам. Врач, фельдшер и санитары остались под большим впечатлением от действий парня: «Молодец какой!.. Спасибо ему!». Девушка, одна из участников бригады, предположила, что когда-то врачи скорой спасли этому байкеру жизнь, и рассчитаться он решил таким способом.

Ситуация с пробками в крупных городах России становится все хуже — в Москве в связи с этим обещают ввести платный проезд.

Видео: ВКонтакте/«Главная дорога»