Как Москва борется с пробками: скоро это будет у вас

Платных парковок — больше, тарифы — выше. А с 2025 года проезд на личном автотранспорте по столице и области собираются сделать платным.

«Для удобства горожан»

Организованная часть московских автомобилистов в лице движения «Синие ведерки» в очередной раз составила прошение об отставке главы столичного Департамента транспорта Максима Ликсутова. Таких просьб относительно руководителя Дептранса в разные инстанции, вплоть до президента страны, было много. Ни одна не имела каких-либо последствий.

В данном случае поводом стало очередное расширение зоны платной парковки в Москве (плюс 82 участка в восьми районах) и одновременное повышение парковочных тарифов. Под стереотипным предлогом борьбы с пробками и «за удобство горожан». В итоге на 193 участках в центре города дневной тариф 200 рублей в час заменен на 380.

Что еще сделано в городе для нас с вами?

1. Такси — много

Москва постепенно выходит в мировые лидеры по числу такси на душу населения, намного опережая европейские мегаполисы и практически догнав американские. А сами таксисты с их манерой вождения — дополнительный «вытесняющий стимул» для мирных автомобилистов.

2. Выделенки

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Выделенные полосы для общественного транспорта ( свыше 380 км, ежегодный прирост — 20–35% ), по которым косяками ездят такси, порождают сложности. При поворотах направо из второго ряда надо пропускать всех, кто едет по первому вперед! Раньше ДТП в таких ситуациях практически не было, теперь есть — и много.

Из-за выделенных полос ширина дорог, доступных непривилегированному транспорту, уменьшилась. Заодно уменьшили и ширину полос. В итоге упала средняя скорость движения практически на всех основных магистралях — читай, снизилась пропускная способность.

3. Одностороннее движение

Введение в ряде районов одностороннего движения усложнило подъезд к различным объектам, включая жилье. Порой, чтобы повернуть к дому, надо совершить вояж в несколько кварталов, что вряд ли благотворно влияет на трафик и экологию.

4. Платные парковки

Изначально при пользовании платными парковками у москвичей было 15 бесплатных минут. С конца 2018 года бесплатных минут стало только пять — успеешь оплатить парковку, если не глючит приложение, и… больше ничего.

5. Штрафы

Новые виды «камерных» штрафов — за непристегнутый ремень и телефон — первыми получили тоже москвичи.

Даже в менее автомобильных странах выделенные полосы стараются реализовывать без вреда для движения всех остальных.

«В Москве 450–550 тысяч лишних автомобилей», - утверждал четыре года назад Максим Ликсутов.

Плотность дорог в Москве — 25 м² на одну машину, в Лондоне — 95, в Нью-Йорке — 205. Чтобы получить приемлемую плотность, надо сокращать число машин. Или — строить! По оценке НИИ транспорта и дорожного хозяйства, в городе не хватает 300 км дорог.

Москва — чемпион! По пробкам Голландский поставщик навигационных сервисов TomTom составляет ежегодный мировой рейтинг пробок. В актуальном списке 416 городов из 58 стран мира, а возглавила его по итогам 2020 года Москва. Рейтинг отражает процентную разницу в скорости движения по городским дорогам в часы пик и когда на улицах свободно. Соответственно, чем выше процент, тем хуже. Москва была чемпионом мира в 2012–2013 годах, затем долго держалась на подступах к подиуму, и вот — новая победа.

Материалы по теме Водители России побили рекорд по штрафам с камер Случилась она отчасти благодаря пандемии. Рейтинги Мумбаи, Боготы и Манилы из-за карантинных мер упали на 12–18%, а московский — только на 5% и составил 54%. То есть пробки остались почти такими же, как и в «мирное время». Для сравнения: в 2014 году рейтинг Москвы был 50% (четвертое место), в 2018-м — 56% (пятое место) . По большому счету, улучшений не видно. А ухудшения есть. В десятку худших в мировом рейтинге поднялся Новосибирск (44%), где карантин вообще никак не повлиял на скорость передвижения по городу. Санкт-Петербург на двенадцатом месте, Самара на двадцатом, Екатеринбург на двадцать восьмом. Россия обильнее других стран представлена в топ‑100. Если сравнивать с крупнейшими городами Европы, то мы явно что-то делаем не так. Париж в рейтинге на 42-м месте, Лондон — на 49‑м, Берлин — на 58‑м, Рим — на 79‑м. Наши постоянные соседи в списке, увы, Богота, Бангалор и Стамбул.

Каршеринг

Все эти меры борьбы с пробками похожи на банальный инструмент добычи денег. А еще — на протекцию каршерингу. По условиям краткосрочной аренды машин паркуются они бесплатно. Но пользователям совсем не интересно высаживаться в километре от цели поездки или наматывать круги в поисках свободного места: время идет, а оплата поминутная. Удвоение парковочных тарифов эффективно высвобождает парковочные места. Иначе невозможно объяснить, почему платные парковки обосновались в окраинных спальных районах и даже ушли за пределы МКАД.

Пользуясь тем, что машина чужая, клиенты каршеринга зачастую паркуются как попало. И вообще могут бросить транспорт посреди улицы, если застряли в пробке.

Конечно, в каршеринге есть рациональное зерно. Один автомобиль, который занимает одно машиноместо в потоке, удовлетворит потребности нескольких человек. Но в реальности каршерингом пользуются большей частью автомобилисты, не желающие трогать свой удачно запаркованный в забитом дворе автомобиль или платить за парковку. Сумма занимающих площадь машин, таким образом, только растет.

Мы пришли с миром!

Разумеется, власти отрицают, что у них есть иные цели, нежели как улучшить условия для горожан в целом и автомобилистов в частности.

«Есть расхожее мнение, что мы не любим автомобилистов и делаем всё, чтобы им было хуже, - говорит мэр Сергей Собянин, - что мы хотим насильно пересадить их на общественный транспорт. Но все меры направлены на то, чтобы автомобилисты могли передвигаться по дорогам».

Крайняя мера

На Международном форуме «Транспорт России» пару лет назад прозвучал доклад на тему «Механизмы ограничения личного автотранспорта в городах. Запреты или альтернативы?».

Было верно отмечено, что в России очень любят «ограничения», а за рубежом — «регулирование спроса». Вспомнили примеры Парижа и Лондона, когда неоправданные запреты на пользование личным транспортом привели к падению деловой активности самых созидательно-активных групп населения. И, как следствие, к снижению налоговых поступлений.

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Что же предложил на форуме Институт Генплана Москвы в качестве главной противопробочной меры? Много новых перехватывающих парковок! В том числе на дальних подступах к Москве. Если это не запихивание в общественный транспорт, тогда что?

Ну и в самом деле: зачем строить новые дороги, развязки и стоянки, если можно просто повысить тарифы. Поднял в два раза — и город пуст!

Официально объявлено, что с 2025 года проезд на личном автотранспорте по Москве и области собираются сделать платным. Сначала местами, потом везде.

Главные опасности каршеринга мы рассмотрели тут.

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