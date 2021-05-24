Трудовая Пчела, Круглик, Укромный тупик: самые необычные улицы в РФ

Ежедневно реестр недвижимости пополняется сотнями актуальных сведений об объектах недвижимости. Только за последний год в ЕГРН было включено больше миллиона таких данных, отмечают в Росреестре.
Среди наименований улиц, на которых расположились объекты, встречаются и уникальные. Так, например, в Удмуртской республике есть улица Трудовая Пчела, в Ульяновской области — Круглик, а также Укромный тупик в Алтайском крае.
Однако чаще всего улицы в нашей стране называют в честь знаменитостей — писателей, художников, путешественников, ученых, революционеров и государственных деятелей.
В Пензенской области в ЕГРН была внесена информация об объектах недвижимости, которые расположены на улицах, названных в честь летчиков-космонавтов, Героев Советского Союза А.А. Леонова и П.И. Беляева, а также в память об актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации Нине Руслановой.
Есть улицы и со «съедобными» названиями: в Башкирии это улица Медовая. Можно также найти сведения об объектах, расположенных на Ореховой, Черешневой, Нектарной, Персиковой, Земляничной, Малиновой, Клубничной и Ягодной улицах.
С природой и временами года связаны названия таких улиц, как: Фиалковая, Ромашковая, Черемуховая, Липовая, Кленовая, Цветочная, Листопадная и Лесная.
В Республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Воронежской и Курганской областях были внесены сведения об объектах недвижимости, расположенных на улицах Ранняя Весна, Весенняя, Осенняя, Снежная и Прохладная.
Среди других интересных названий улиц встречаются Счастливая, Веселая, Славная, Сказочная, Лучезарная, Добрая, Радужная и Дружная.
Среди поэтичных названий есть и такие: квартал Сиреневых туманов в Республике Калмыкия, Лунная и Звездная улицы в Тюменской области и Небесная улица в Липецкой области.
- Это исследование посвящено самым популярным автобрендам в интернете. В России это не BMW, как в большинстве стран мира.
Фото: ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев