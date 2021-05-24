Трудовая Пчела, Круглик, Укромный тупик: самые необычные улицы в РФ

В Федеральной кадастровой палате Росреестра назвали необычные названия улиц, на которых находятся включенные за 2020 год объекты недвижимости.

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Ежедневно реестр недвижимости пополняется сотнями актуальных сведений об объектах недвижимости. Только за последний год в ЕГРН было включено больше миллиона таких данных, отмечают в Росреестре.

Среди наименований улиц, на которых расположились объекты, встречаются и уникальные. Так, например, в Удмуртской республике есть улица Трудовая Пчела, в Ульяновской области — Круглик, а также Укромный тупик в Алтайском крае.

Однако чаще всего улицы в нашей стране называют в честь знаменитостей — писателей, художников, путешественников, ученых, революционеров и государственных деятелей.

В Пензенской области в ЕГРН была внесена информация об объектах недвижимости, которые расположены на улицах, названных в честь летчиков-космонавтов, Героев Советского Союза А.А. Леонова и П.И. Беляева, а также в память об актрисе театра и кино, народной артистке Российской Федерации Нине Руслановой.

Есть улицы и со «съедобными» названиями: в Башкирии это улица Медовая. Можно также найти сведения об объектах, расположенных на Ореховой, Черешневой, Нектарной, Персиковой, Земляничной, Малиновой, Клубничной и Ягодной улицах.

С природой и временами года связаны названия таких улиц, как: Фиалковая, Ромашковая, Черемуховая, Липовая, Кленовая, Цветочная, Листопадная и Лесная.

В Республиках Башкортостан и Татарстан, а также в Воронежской и Курганской областях были внесены сведения об объектах недвижимости, расположенных на улицах Ранняя Весна, Весенняя, Осенняя, Снежная и Прохладная.

Среди других интересных названий улиц встречаются Счастливая, Веселая, Славная, Сказочная, Лучезарная, Добрая, Радужная и Дружная.

Среди поэтичных названий есть и такие: квартал Сиреневых туманов в Республике Калмыкия, Лунная и Звездная улицы в Тюменской области и Небесная улица в Липецкой области.

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Фото: ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев