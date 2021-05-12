Специалисты проанализировали количество поисковых запросов, связанных с автомобилями премиум-, среднего и эконом-класса.

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Какие автобренды самые популярные у европейских пользователей интернета, выяснили аналитики Picodi.com

Лидером рейтинга стала марка BMW. Этот немецкий производитель лидировал по запросам пользователей в 15 странах, среди которых Эстония, Молдова, Грузия, Великобритания, Германия, Австрия, Венгрия и большинство стран Балканского полуострова (Сербия, Черногория, Македония и др.).

Россия оказалась среди любителей Mercedes-Benz. Эта марка автомобилей вторая по популярности среди интернет-пользователей и самая желанная в 10 странах нашего рейтинга. Поклонников этого бренда также можно найти в Азербайджане, Армении, Албании, а также в некоторых странах Западной Европы (Португалия, Люксембург, Бельгия).

На третьем месте по популярности японская Toyota. Автомобилисты Латвии и Литвы, Польши, Болгарии и Греции отдали предпочтение именно ей.

Равные результаты оказались у Volkswagen и Tesla. Американский производитель электрокаров лидирует в Ирландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии, а немецкие автомобили пришлись по вкусу испанцам, итальянцам и жителям Восточной Европы (Беларусь, Украина).

Южнокорейские автомобили Hyundai чаще всего ищут в Чехии, Словакии и Исландии.

Замыкают рейтинг французские марки Peugeot и Renault и шведская Volvo. Peugeot любят датчане и французы, Renault чаще всего ищут в Турции, а Volvo — в Швеции.

В ходе исследования аналитики сравнили количество запросов о 64 марках автомобилей за последние 4 года в поисковой системе Google (на основе архивных данных сервиса Google Keyword Planner). Не учтены данные по Андорре, Мальте, Монако, Сан-Марино и Ватикану.

Водители назвали самые полезные автогаджеты: на первом месте — видеорегистратор, а вот остальные участники топ-10 не столь очевидны.

Коллаж: «За рулем»