Водители назвали самые полезные автогаджеты

Неудивительно, что на первом месте — видеорегистратор, а вот остальные участники топ-10 не столь очевидны.

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Какие автомобильные гаджеты считают самыми нужными и полезными, пользователи рассказали в ходе опроса на Авто.ру, в котором приняли участие более 2500 человек.

Самый популярный и востребованный у водителей гаджет — это видеорегистратор, им уже владеют или хотели бы владеть 62% автовладельцев. Это незаменимый помощник при возникновении спорных ситуаций на дороге. На втором месте с большим отрывом — камера заднего вида, за нее проголосовали 47% респондентов. Парктроник выбрали 46%, а электрический компрессор возят с собой 38% респондентов.

Чуть больше трети автолюбителей пользуются держателем для телефона. Ранее были очень востребованы радар-детекторы, которые помогали обнаружить видеокамеры на дорогах, теперь их популярность упала до 20% — многие водители пользуются навигаторами на смартфонах, в которых уже есть предупреждение о камерах.

Только четверть автомобилистов видят необходимость в переходнике от 12-вольтового «прикуривателя» на USB-разъемы — у многих современных автомобилей есть штатная зарядка USB. А для автопутешествий или поездок на природу около 5% ответивших покупают инвертор — преобразователь напряжения с 12 в 220 вольт.

И всего 6% опрошенных покупают специальный автомобильный пылесос.

В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Как изготовить простейшее устройство, чтобы зафиксировать телефон в салоне — вот вам совет от нашего читателя.



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