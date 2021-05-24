Едете в отпуск? Бензина может не хватить!

Два других варианта: он будет очень дорогой или ненадлежащего качества.

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Сезон отпусков в этом году может сопровождаться дефицитом бензина — так считают в Российском топливном союзе (РТС), объединяющем некоммерческие организации, которые созданы участниками рынка нефтепродуктов. Свои опасения представители РТС описали в письме вице-премьеру Александру Новаку.

«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых Правительством России мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10–20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину АИ-95», — цитируют РИА Новости текст письма.

Если не принять срочные меры по насыщению внутреннего рынка топливом, считают в РТС, оптовые цены на бензин продолжат расти — или же появятся суррогаты, замещающие недостающие объемы. Если же снизить оптовые цены на топливо, то и розничные расценки можно будет удержать в пределах инфляции. В качестве одного из шагов в этом направлении в РТС предлагают запретить экспорт бензина до 1 октября.

Ранее в Минэнерго сообщали, что дефицит на внутреннем рынке исключен, биржевые цены стабилизируются после спада ажиотажа, а нефтекомпаниям рекомендовали увеличить поставки топлива на биржу.

Временное ограничение экспорта бензина в министерстве рассматривают только в качестве крайней меры.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС