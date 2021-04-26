В России могут временно ограничить экспорт бензина

Такое предложение обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака 21 апреля.

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Российское правительство намерено внести бензин в перечень товаров, экспорт которых могут временно ограничить. Таким образом, в случае необходимости Белый дом сможет оперативно запретить вывоз бензина в страны за пределами ЕАЭС. Проекты актов об установлении временного экспорта правительство поручило подготовить Минэнерго.

Перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта», установлен постановлением правительства №877 от 15 декабря 2007 года.

Такой список появился из-за того, что в 2007 году в РФ наблюдался значительный рост цен на продовольственные товары (зерно, молочную продукцию, растительные масла). Само по себе включение бензина в перечень не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем. Сейчас крупнейшим экспортером бензина является «Сургутнефтегаз».

Введение сезонного эмбарго на экспорт бензина уже некоторое время обсуждается в качестве одной из мер для недопущения роста цен на топливо в периоды повышения спроса. Например, когда НПЗ становятся на плановый ремонт или в разгар весенне-полевых или осенне-полевых работ.

Эксперты говорят, что если ограничения на экспорт автобензина будут введены во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то «под запрет» попадет порядка 200–400 тыс. тонн продукта в месяц. Пострадают НПЗ, регулярно отгружающие большие объемы автобензина в Европу: Киришский, Антипинский, Нижегородский НПЗ ЛУКОЙЛа.

Ограничение экспорта может привести к существенному падению оптовых цен, однако, если в результате переработка нефти для российских НПЗ станет убыточной, она начнет сокращаться до уровня, позволяющего сбалансировать спрос и предложение автобензина на внутреннем рынке.

Ранее в Госдуме предложили в качестве поддержки многодетным семьям рассмотреть возможность выдавать им топливные карты с ежемесячным лимитом 30 литров бензина на семью.



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