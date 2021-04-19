Многодетным предложили давать бесплатные талоны на бензин

В Совфеде идею оценили, но считают, что «нужно искать другие формы».

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никита Березин предложил в качестве поддержки многодетным семьям рассмотреть возможность выдавать им топливные карты с ежемесячным лимитом 30 литров бензина на семью. Письмо с такой инициативой он направил заместителю председателя правительства Татьяне Голиковой, копия есть в распоряжении RT.

Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал это предложение, отметив, что идея хорошая, многодетным поддержка нужна, но 30 литров в месяц для работающей семьи не так много, если человек, например, работает в сельском хозяйстве. Да и в административном плане воплотить эту идею будет непросто. Нужно выпустить какие-то талоны, перевести в отношения с заправочными станциями, которые есть в регионах, а они все разные.

Придется сделать так, чтобы каждая заправочная компания, а их много, принимала такие талоны и понимала эту систему. Все это непросто, поэтому необходимо искать более простые формы реализации предложения, которое само по себе хорошее.

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