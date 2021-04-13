Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму

Делается это с завидным постоянством, сегодня — в шестой раз.

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Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов рассказал сегодня, что эсеры сегодня в шестой раз вносят законопроект, который касается отмены транспортного налога. Эта история продолжается с 2012 года, подчеркнул политик.

«Наши автомобилисты вынуждены платить дважды: при покупке бензина, потому что там акциз, и платя транспортный налог. Мы считаем, что транспортный налог давно надо отменить и в очередной раз вносим законопроект. Помяните мое слово — пройдет не так много времени, и окажется, что „Единая Россия“ спала и мечтала, как отменить транспортный налог, и внесет этот законопроект. Ну а пока его вносим мы», — напомнил парламентарий.

В ноябре 2012 года идею отмены налога поддержал президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Поддерживал идею и Минтранс, и Федерация автовладельцев России. На сайте российских общественных инициатив за отмену транспортного налога в свое время было собрано много подписей граждан. Не говоря уже о том, что не только справедливороссы выступали с этой инициативой.

Казалось бы, все за отмену, но налог существует и до сих пор. Многие граждане не считают нужным его платить, отметил Миронов, они знают, что акцизы уже заложены в стоимость бензина и дизтоплива, и планировалось, что они заменят транспортный налог, но потом чиновники через депутатов «Единой России» стали блокировать это решение.

Не пора ли сейчас, когда на фоне пандемии у подавляющего большинства граждан снизились доходы, освободить людей от этой финансовой кабалы, спрашивает Миронов.

Интересно, есть ли в Госдуме лимит на внесение одной и той же инициативы?

Ранее в Минфине объяснили, что транспортный налог играет большую роль в формировании региональных и местных бюджетов и является одним из источников формирования дорожных фондов. Его отмена может привести к росту цен практически на все товары, пояснили в ведомстве.

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