Транспортный налог не отменят: и вот почему

Разъяснения по этому поводу дало наше основное денежное ведомство — Минфин.

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На этой неделе в очередной раз член комитета Госдумы по контролю и регламенту Андрей Барышев предложил с 2021 года отменить в России транспортный налог и даже внес к рассмотрению законопроект. В пояснительной записке он отметил, что ранее и президент России, и представители общественности предлагали заменить этот налог акцизом на топливо. Ну и вообще, люди из-за пандемии пострадали, нужно оказать хоть такую поддержку.

Однако в Минфине инициативу не поддержали и объяснили, почему нельзя отменять транспортный налог — ведь он играет большую роль в формировании региональных и местных бюджетов. Наряду с акцизами на нефтепродукты является одним из источников формирования дорожных фондов.

В 2019 году с помощью транспортного налога в России удалось собрать более 175 млрд рублей. Если отменить транспортный налог, это снизит поступления в региональные бюджеты, откуда поступают деньги в дорожные фонды, и тогда потребуется компенсация из федерального бюджета, пояснили в министерстве. Там напомнили, что каждый регион может сам определять ставку этого налога, порядок и сроки уплаты. Кроме того, субъекты могут вводить налоговые льготы.

Сама идея компенсировать выпадающие доходы за счет акцизов на топливо может привести к негативным последствиям — цены вырастут практически на все товары, пояснили в Минфине.

После многочисленных попыток отменить транспортный налог депутаты решили подойти к вопросу с другой стороны — отменить его для тех транспортных средств, которые долго стояли на приколе.



Фото: RBC/TASS