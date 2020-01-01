После многочисленных попыток отменить транспортный налог, как это было давно обещано правительством, депутаты решили подойти к вопросу с другой стороны.

Материалы по теме Налог для старых машин снизят (на Камчатке)

В Госдуме вновь подняли вопрос начисляемого транспортного налога, который платится автомобилистами независимо от того, пользуются они транспортными средствами или нет.

На этот раз член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предлагает освободить от него тех, кто не пользовался автомобилем или иным транспортным средством более полугода. Как пишет RT, соответствующее письмо было направлено депутатом на имя главы МВД Владимира Колокольцева.

Как указывает парламентарий, причиной простоя автомобиля может стать, например, сложная поломка машины, командировка или иные обстоятельства. Но даже в этом случае владельцы транспортных средств вынуждены платить налог, что несправедливо.

Реализовать налоговые каникулы Федоров предлагает путем «временного приостановления регистрации транспортного средства» на срок от шести месяцев и более. При этом номерные регистрационные знаки владельцы транспортных средств будут сдавать на хранение в ГИБДД.

Если же автомобилист продолжит эксплуатировать машину, депутат предлагает наказывать его в соответствии с законодательством, на усмотрение полиции. Соответствующие статьи в КоАП уже есть и вводить особое наказание не требуется.

Ранее министр транспорта России Евгений Дитрих получил письмо от депутата Василия Власова с предложением снизить транспортный налог за 2020 год на 25% из-за пандемии, во время которой мало кто пользовался автомобилями либо совершал очень короткие поездки.

Фото: Depositphotos