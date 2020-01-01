Депутат за снижение транспортного налога: два месяца не ездили!

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Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом стало известно РИА Новости.
Мера должна коснуться жителей тех регионов, где вводили самоизоляцию. По мнению Власова, снижение налога стало бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».
Ведь люди проводили время дома и продолжительный период не пользовались личными автомобилями.
«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета», — говорится в обращении парламентария.
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Фото: Егор Алеев/ТАСС