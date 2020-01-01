Депутат за снижение транспортного налога: два месяца не ездили!

В правительстве говорят, что решают, как поддержать экономику и граждан. Депутаты тоже хотят помочь народу. Вот есть инициатива на четверть снизить транспортный налог в этом году.

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Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом стало известно РИА Новости.

Мера должна коснуться жителей тех регионов, где вводили самоизоляцию. По мнению Власова, снижение налога стало бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки».

Ведь люди проводили время дома и продолжительный период не пользовались личными автомобилями.

«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации в виде компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ из федерального бюджета», — говорится в обращении парламентария.

В понедельник президент Владимир Путин поручил выбрать, какие меры поддержки экономики и граждан следует продлить.

Продолжительная вынужденная парковка автомобилей порой приводила к странным «сюрпризам».

Фото: Егор Алеев/ТАСС