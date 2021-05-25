Дом на колесах имеет независимую подвеску и оснащен системой рулевого управления всеми четырьмя колесами.

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Существует немало автодомов для экспедиций, но этот кемпер от Unicat, пожалуй, один из самых изящных. Немецкий производитель домов на колесах Unicat назвал его просто — IN36HD.

Кемпер построен на базе грузовика Volvo FH12, у него независимая подвеска и рулевое управление не только задними, но и передними колесами, благодаря чему он может передвигаться по диагонали, повторяя походку краба (Crab Walk) нового GMC Hummer EV.

Длина кемпера составляет 8775 мм без учета крепления для велосипедов, ширина — 2492 мм, а высота — 3976 мм. Крепление для велосипедов добавляет к длине еще 580 мм. Снаряженная масса IN36HD с полными топливными и водяными баками составляет 17,2 тонны.

Unicat оснащен системой подъема крыши, которая превращает дом на колесах в лофт. В нем много места и даже есть несколько окон, которые скрыты, пока крыша опущена. Кемпер рассчитан на шестерых человек. Здесь установлены две постоянные кровати есть раскладные спальные места.

У УАЗа тоже появился экспедиционный кемпер — «Байкал».

Фото, видео: YouTube