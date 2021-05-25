Некоторые производители принудительно ограничили максимальную скорость своих новых автомобилей. Теперь настал черед ускорения.

Мы живем в эпоху борьбы со скоростью. Ее снижают в Англии (на магистралях со 112 км/ч 96 км/ч, в Испании (на двухполосных городских дорогах с 50 до 30 км/ч) и в России, предлагая снизить нештрафуемый порог.

Ограничение максимальной скорости — давняя практика. У некоторых моделей ее принудительно ограничивают на отметке 250 км/ч. Но Volvo пошла дальше, и с недавнего времени программно ограничила скорость своих новых машин до 180 км/ч. Ее примеру последовала и Renault. Признаться, 180 км/ч для дорог общего пользования все еще очень много.

Но в правильном ли направлении идут автопроизводители? Ограничение скорости должно быть в головах, а не в компьютерах. И что будет, когда этот «козырь» безопасности отыграет свое? Ответ напрашивается сам собой: следующим шагом станет ограничение динамики. Кстати, в электромобилях это уже происходит: электрический мотор выходит на пик крутящего момента с первого же оборота, а динамикой 5–6 секунд до сотни здесь уже никого не удивишь.

Во многих отношениях именно динамика разгона делает автомобиль опасным. Каждый ли автомобилист справится с машиной, которая разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды? При этом Илон Маск заявил, что следующая Тесла сможет разгоняться до сотни за 1,1 секунды. Это будет Roadster с «пакетом SpaceX».

Чтобы разогнаться до максимальной скорости, нужно время, достаточно длинный участок ровной дороги и твердое намерение нарушить правила дорожного движения. В итоге «максималка» труднодостижима, а ее ограничение — чистой воды маркетинг без результатов в области безопасности. При этом для разгона до 100 км/ч за три секунды нужны только мощные автомобили, в которых с приходом электромашин недостатка не будет.

В ходе многочисленных исследований стало понятно, что реакция водителя на неожиданно загоревшиеся стоп-сигналы едущей впереди машины составляет около 1,25 секунды, а на едущее наперерез другое транспортное средство — примерно 1,5 секунды. Управляя машиной, которая до ста разгоняете быстрее, чем человек может что-то предпринять, столкновений не избежать, о чем свидетельствуют многочисленные видео, в которых во время ускорений что-то пошло не так. С другой стороны, возможность быстро ускориться в движении нередко позволяет избежать аварии. Но подтверждения тому вы не найдете в статистике, а только в рассказах знакомых.

Теперь вопрос: как скоро власти разных стран и автопроизводители начнут ограничивать разгонную динамику машин, допустим, 10 секундами до сотни и как к этому отнесутся автомобилисты?

О судьбе нештрафуемого порога в России вы можете узнать здесь.

Фото: Lucas Ludwig / Unsplash