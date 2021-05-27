У Илона Маска серьезные планы на Россию. Правительство поддержит

Если Маск готов к обмену технологиями и созданию добавленной стоимости, в нашей стране поддержат такое сотрудничество, отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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Минпромторг совместно с Минэкономразвития в ближайшее время представят в правительство концепцию развития электротранспорта в России на период до 2030 года, рассказал в интервью изданию «АиФ» Денис Мантуров.

Речь о создании высокотехнологичной отрасли по производству электромобилей. Министр напомнил, что в России есть собственные наработки — электробусы КАМАЗ уже ездят по маршрутам городского транспорта в Москве, предлагает свои автобусы и ГАЗ, разработана электрическая ГАЗель. Компания Sollers на базе УАЗа также разработала электрические версии.

Существует проект компании Zetta, разработка АВТОВАЗа — автомобиль Лада Веста Электрик даже есть у самого министра.

Но пока технологии, которыми обладают наши производители, не позволяют снизить цены и удовлетворить запросы рынка. Электромобили слишком дорогие.

«Главная задача государства — создавать добавленную стоимость, остающуюся в стране, и локализовывать технологии, которых у нас нет или по которым мы хотели бы получить дополнительные компетенции. Поэтому, если г-н Маск будет взаимодействовать с нами в плане обмена технологиями и создания добавленной стоимости — почему бы и нет? Мы готовы к такому сотрудничеству», — отметил министр.

Если Маск или кто-либо еще решится на масштабные проекты в области легковых электромобилей, то Минпромторг вплотную займется созданием зарядной инфраструктуры (потребуется поддержка Минэнерго) и разработкой стимулирующих механизмов. К примеру, можно вернуться к обсуждению вопроса транспортного налога для электрокаров, отметил Мантуров.

А пока самым популярным электромобилем в России стал Porsche Taycan.

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