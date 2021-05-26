Самым популярным электромобилем в России стал Porsche Taycan

Модель является бестселлером апреля среди новых электромобилей в России и вскоре может подвинуть уже вроде бы определившегося лидера - Audi e-tron.

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В апреле 2021 года россияне купили 195 новых электромобилей (электрических машин с пробегом покупается гораздо больше, по показателям января-марта 2021 года — в четыре раза), тогда как в прошлом, «пандемийном» году дилеры реализовали всего 24 машины.

Более 40% всех приобретений (80 шт.) ожидаемо пришлось на Москву, около 11% (21 шт.) — на Санкт-Петербург, сообщает «Автостат». 13 электромобилей купили в апреле в Свердловской области, 11 электрокаров нашли владельцев в Подмосковье, еще 9 —- в Краснодарском крае. В прочих субъектах РФ популярность машин на электротяге пока околонулевая — в апреле куплено от 1 до 5 экземпляров.

Интересна разбивка по моделям: погоду на рынке электромобилей делают не сравнительно доступные машины, а, напротив, модели люксового сегмента. И бурным ростом этот сегмент авторынка обязан трем моделям, две из которых — новички 2021 года, Porsche Taycan и Audi e-tron, к которым примкнула Tesla Model 3.

Модель американской марки, лишь готовящей свой официальный приход в Россию, продалась тиражом в 32 экземпляра (тогда как в апреле-2020 продали всего четыре машины). Электрический кроссовер Audi e-tron купили 39 человек, а электроспорткар Porsche Taycan — 85 человек.

Все остальные электромобили, исходя из апрельских продаж, в России пока популярны куда меньше: Nissan Leaf (13 машин), JAC iEV7S (10), Tesla Model X (6), Jaguar I-Pace (5), Tesla Model Y (2), а также Chevrolet Bolt, Kia Niro и Tesla Model S (все по одному экземпляру).

Всего же с начала года в нашей стране было приобретено 502 новых электрокара. Для сравнения, в январе-апреле 2020 года таковых было всего 77.

Причем, с учетом результатов первого квартала 2021 года, лидером все же остается Audi e-tron: с начала года лидеры продали уже 174 машины, а занимающий вторую строчку Porsche Taycan разошелся в России тиражом 147 экземпляров.

Фото: Porsche