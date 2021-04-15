Россияне поверили в электромобиль? Интересные цифры

За первый квартал 2021 года наши соотечественники приобрели в шесть раз больше электромобилей, чем год назад.

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Авторынок России переживает явную волну интереса к электромобилям, об этом свидетельствует свежее исследование аналитического агентства «Автостат». Рост количества приобретенных электромобилей наблюдается уже несколько лет, отмечают специалисты агентства. Если смотреть в совсем недавнее прошлое, то в 2020 году россияне приобрели 5274 подержанных и 687 новых автомобилей на электротяге, и это, соответственно, на 60% и 95% больше, чем в 2019 году.

Явный подъем интереса к электромобилям начался во второй половине 2020 года. Что касается года нынешнего, то в первом квартале в России продано уже 1273 подержанных и 307 новых «электричек», что на 46% больше (то есть почти в шесть раз!), чем в январе-марте 2020 года.

Nissan Leaf первого поколения — самый популярный электромобиль в России

Что же стало причиной этого подъема? Эксперты во многом связывают это с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на территорию ЕАЭС — мера вступила в силу с 4 мая 2020 года. Именно поэтому сейчас из Японии активно ввозятся подержанные Nissan Leaf, составляющие 85% всех электромобилей с пробегом в России. А среди новых лидируют дебютанты-2021: Audi e-tron (продано уже 135 автомобилей) и Porsche Taycan (62 экземпляра) составляют более 60% рынка.

Интересно, что процент новых машин, в целом, тоже растет: если в 2020 году на один новый электромобиль в России приходилось 8 подержанных, то в конце первого квартала 2021 года этот показатель почти достиг 1 к 4.

Chery вскоре предложит россиянам электрический кроссовер Tiggo e, отечественный сити-кар Zetta должен стать серийным до конца 2021 года, а вот еще один российский проект — КАМА-1 — ожидается на конвейере не раньше 2023 года.

Фото: Nissan