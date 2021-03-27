Электромобиль Zetta станет серийным до конца 2021 года

Сейчас в ближайших целях у компании — опытное производство первых партий.

Материалы по теме Денис Мантуров протестировал электромобиль Zetta (видео)

В ходе мартовского визита в технопарк «Жигулевская долина» в Тольятти глава Минпромторга Денис Мантуров назвал сроки запуска электромобиля Zetta City Modul 1 в серийное производство.

До конца года начнут. Но все зависит от того, как пройдет стадия опытного производства», — цитирует журнал «Автоброкер клуб» слова министра.

Состоявшейся пробной поездкой на прототипе Zetta Мантуров остался доволен, заявив, что ему понравилась эргономика автомобиля, малый радиус разворота, расположение органов управления и рациональный объем салона при скромных габаритах. Вместе с тем, министр заметил, что для серийных образцов нужно дорабатывать качество интерьера.

В августе 2020 года ООО «Зетта» опубликовало фото — так должен выглядеть City Modul 1 в серийном исполнении

Если все пойдет так, как говорит глава министерства, в начале 2022 года первый российский электромобиль должен поступить в свободную продажу. Такой прогноз выглядит излишне оптимистичным, ведь еще совсем недавно проект Zetta испытывал финансовые трудности и фактически находился на грани краха. Однако факт визита высокого гостя, а также его заявление указывают на то, что проблемы остались в прошлом.

26 марта 2021 года. Денис Мантуров проводит тест-драйв электромобиля Zetta

Другой перспективный российский электромобиль КАМА-1 должен, по предварительным данным, стать серийным в 2021 году, и цена машины в серии будет от миллиона рублей.

Для сравнения, в 2020 году авторы Zetta называли ориентировочную цену базовой версии модели City Modul 1 в 550 тысяч рублей.

Фото: ООО «Зетта», «Автоброкер клуб»