Chery везет в Россию электрический кроссовер Tiggo e

Выглядит как Tiggo 4 Pro, но под капотом — электромотор на 129 сил.

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Обновленный кроссовер Tiggo 4 Pro ожидается в России к августу, и вместе с автомобилями, оснащенными ДВС, компания Chery собирается привезти и полностью электрическую версию кроссовера, носящую имя Tiggo e. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на слова директора по продажам Chery в России Антона Ганжу.

Цель появления Tiggo e в России — пока больше маркетинговая, в компании хотя изучить возможный спрос и протестировать автомобиль в российских условиях. На первый взгляд, различий с кроссоверами Tiggo 4 Pro у «электрички» минимум: заглушка, имитирующая решетку радиатора, да шайба-контроллер вместо селектора трансмиссии, в связи с чем чуть поменял форму центральный тоннель.

В целом по дизайну и габаритам Tiggo e совпадает с обычным Tiggo 4 Pro

Электродвигатель переднеприводного кроссовера развивает 129 л.с. и и 250 Нм. Емкость литиевого аккумулятора составляет 53,6 кВт⋅ч, что позволяет иметь пробег на одной зарядке на уровне 400 км по циклу NEDC.

Пока в России официально продается лишь один китайский электромобиль, это JAC iEV7S за 2,5 млн рублей, но недавно в Москве представили премиальный Xpeng P7, а также в у нас могут появиться электрические Geely Geometry A и Geometry С.

Фото: Chery