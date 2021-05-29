Rolls-Royce создал самое изысканное место для пикника на Земле

Изюминкой этого Boat Tail является его корма, панели которой поднимаются, чтобы открыть коктейльные столики, холодильник, предназначенные для хранения шампанского, отделения для хрустальных бокалов, фарфоровой посуды и столовых приборов из серебра.
«Он разворачивается, как крылья бабочки, и открывает чудесные предметы, будь то холодильники для шампанского, бокалы, фарфор, столовые приборы — все это создано вручную специально для этого особенного автомобиля», — сказал Мюллер-Отвос, генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars, базирующейся в Южной Англии и принадлежащей немецкой компании BMW.
Уникальный интерьер открывается при нажатии одной кнопки: одна сторона посвящена аперитиву, другая — кухне со столовыми приборами. Кроме того, был разработан двойной холодильник, в котором изысканные сорта шампанского могут храниться при температуре ровно 6 0С. Для пикника автомобиль компонуется раздвижным телескопическим зонтиком, а также коктейльным столиком и двумя стульями.
Ценник Boat Tail не разглашается, равно как и имя покупателя. Однако известно, что первая представленная модель предназначена для успешной семейной пары, у которой уже есть отреставрированный Rolls-Royce Boat Tail 1932 года выпуска.
Состоятельные клиенты уже давно имеют возможность модифицировать свои Rolls-Royce согласно своим предпочтениям, но этот автомобиль отличается тем, что в нем вообще нет ничего стандартного. Весь процесс проектирования и производства был индивидуальным.
Автомобиль произведен новым подразделением Rolls-Royce Coachbuild, представленным одновременно с машиной. Только особые клиенты, выбранные и приглашенные компанией, могут иметь доступ к услугам Coachbuild.
Для своего первого проекта Coachbuild обратилась к трем сверхбогатым клиентам, сотрудничавшим ранее с Rolls-Royce. Было достигнуто соглашение, согласно которому они получат автомобили с общим кузовом, но в остальном модели будут индивидуализированы.
Длина этого автомобиля составляет почти 5,80 метра и демонстрирует типичную переднюю часть модели Phantom с фирменной решеткой и узкими прорезями фар. Несмотря на то что автомобиль уникальный, кое-какое оснащение от этой модели он все же позаимствовал.
Данный экземпляр поставляется с двумя часами — «одни для леди и одни для джентльмена», — специально изготовленными швейцарской компанией Bovet 1822. Их можно носить на запястье или закрепить на приборной панели.
- Этот Rolls-Royce из России был арестован в Италии — за обивку кожей редкого крокодила.
Фото: Rolls-Royce